Mirel Rădoi a inventat Mărăşeştiul cu crampoane

Nişte români abia ieşiţi din adolescenţă, nişte fotbalişti cu inimă bravă, internaţionalii noştri din reprezentativa Under 21, s-au luptat eroic pentru a păstra scorul de victorie în derby-ul cu Portugalia, la ei acasă, au învins până la urmă cu 2-1 generaţia de speranţă a campioanei europene Portugalia. Prin această izbândă neaşteptată, cucerită în condiţii vitrege, fotbaliştii sub 21 de ani ai ţării, tricolorii mici, au devenit principalii favoriţi în ajungerea la turneul final al Europei Under 21, o calificare cucerită după 20 de ani. Au luptat ca ostaşii-eroi de la Mărăşeşti, la baionetă, şi tricolorii tineri au pus stavilă tuturor nedreptăţilor ticluite de arbitrul turc, cel ce apela la toate trucurile pentru a împiedica victoria românească. Isteţi, abili, tinerii noştri ajunseseră să conducă cu 2-0, prin golurile rafinate ale lui Cicâldău şi Ivan, serviţi splendid de alţi fotbalişti fantastici, Man şi Coman. Arbitrul a eliminat doi români, tricolorii tineri se luptau 9 contra 11 portughezi. Cu doi jucători mai puţin, Mirel Rădoi şi internaţionalii noştri au trezit zicerea de legendă “Pe-aici nu se trece!”. Nejustificat, arbitrul a prelungit meciul nu cu trei, nu cu cinci minute, ci cu 10 minute, situaţie rarisimă. Şi, constatând că românii fac scut de nedărâmat, cu echipa decimată de cartonaşe roşii, arbitrul a dictat în ultimul minut şi un penalty. Portarul strălucitor Ionuţ Radu a făcut bravură de ţinut minte peste ani, a respins şutul de la 11 metri al portughezului. Salvatorul Ionuţ Radu se destăinuia: “În acel moment, eram doar cu adversarul în faţă, am simţit că eu eram România, am parat şutul nu numai eu, ci toată echipa, toată ţara. Eram mândru, mândru că sunt român. Le-am spus asta în vestiar colegilor înainte de începerea meciului, noi suntem nişte norocoşi, putem să facem românii fericiţi, noi suntem România!”. Uluitoare mobilizare rostită de portarul de 20 de ani ce va deveni titular în poarta Genovei. Prinşi de patriotismul tânărului căpitan Ionuţ Radu, conducătorul delegaţiei, Vlad Munteanu, şi antrenorul Mirel Rădoi au recunoscut că le venea să se încalţe şi ei cu ghetele şi să intre pe teren. Viaţa îi dă dreptate uriaşului sportiv şi român Gică Hagi. El se zbuciumă prin discursuri înflăcărate şi pe teren să păstreze încrederea în talentul tinerilor români: “Să nu mai criticăm tot timpul, să analizăm şi să facem ceva, să construim, eu asta fac la Academia Hagi, în 2022, naţionala mare va fi compusă din 11 jucători de la Academie!”. Şi în performanţa de vineri a tinerilor tricolori, jumătate din ei au luptat sub ecusonul Academia Hagi.