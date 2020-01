Nae, farmec de Giuleşti

Nae Manea cu siguranţă a avut inima înfăşurată în fularul vişiniu, răsuflarea lui se sincroniza cu „glasul roţilor de tren”, râsul lui atât de tonic ţâşnea ca şuieratul locomotivelor ce se aflau în preajma Gării de Nord. Jucător cu viteză şi dribling, antrenor al giuleştenilor în momente mai clătinate, conducător al clubului de sub Podul Grant dedicat trup şi suflet destinului „suntem peste tot acasă”, Nicolae Manea este un simbol al Rapidului. Loial simţirii rapidiste 24 din 24, glumeţ, pătrunzând fără caznă în sufletele oamenilor, Nae fierbea precum mustul în cănile de lut de pe mesele grădinilor cu boltă de viţă atât de răspândite în cartierul Giuleşti. Într-una din emisiunile la Antenă, realizate de Adrian Păunescu şi de mine, se analiza şi Rapidul. Manea a venit fără niciun moft, a stat în platoul de televiziune toată noaptea, deşi era ziua lui de naştere: „Musafirii mei mănâncă fripturi, cârnaţi, salate, torturi şi eu ronţăi aici un covrig!”. Povestirile cu întâmplări din viaţa lui Manea erau irezistibile: „Refuzasem să mă transfer la Steaua, eram în mare formă pe extrema Rapidului, au vrut să mă încorporeze, dar eu m-am văitat că sufăr de hepatită. Ofiţerimea m-a internat în Spitalul Militar, venea finala Cupei Steaua-Rapid şi steliştii doreau ca eu să fiu la control în spital, nu pe gazon. În dimineaţa finalei, am vrăjit-o pe asistenta şefă că mă duc la chioşcul din curte să-mi cumpăr biscuiţi, dar am sărit gardul spitalului şi am ajuns la stadionul «23 August». Când mă vede portarul în pijama şi halat de spital dă telefon să mă ridice o maşină de la balamuc. Am jucat finala, am marcat un gol şi Rapidul a cucerit Cupa!”. O altă nostimadă din viaţa lui Nae Manea. Nevasta a găsit la un prieten al fotbalistului o poză cu Nae afectuos cu o tinerică. La masă, în loc de ciorbă, soţia furioasă i-a pus în farfurie poza cu amantlâcul. Nae a driblat: „Ce seamănă cu mine, ăla are şi pulovăr cum aveam eu!”. Nevasta îi aduce din dulap pulovărul cu pricina şi se răsteşte de ce era lipit de gagică, cu capul pe umărul ei. Nae fentează din nou: „Era o fană, eu eram obosit şi mi-a căzut capul pe umărul ei!”.