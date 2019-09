Necazuri pentru actorii români premiaţi

Se înghesuiseră premiile pentru Vasile Muraru, trebuia să i se înmâneze un premiu de interpretare într-un film în Israel şi chiar a doua zi se urca pe scenă pentru premiere şi la Festivalul de Film din Venezuela. Trebuia să străbată jumătate din planetă Vasile, frate în ale râsului cu Nae Lăzărescu. Muraru, cu tot succesul lui de actor iubit, rămăsese cu obiceiuri de român simplu, de om de pe zebră. Grijulie să nu rabde de foame între atâtea avioane, nevasta lui Vasile i-a făcut un pacheţel cu două sendvișuri şi a pus alături şi două mere frumoase din livezile lăudate din Voineşti. Cum s-au oprit valurile de aplauze în Israel, unde a primit premiul de interpretare, Vasile al nostru a fugit la aeroport şi s-a urcat în cursa spre America de Sud, la capătul geografiei. S-a ospătat cu sendvișurile cu slăninuţă aranjate de soţia medic în pacheţel, dar deasupra oceanului s-a hotărât să păstreze merele rumene pentru când va ajunge în Caracas. Numai că s-a albit la faţă campionul revistei când la vama din Caracas vameşii venezueleni s-au răstit la actorul român: „Nu ştii că legea nu permite să introduci alimente străine în Venezuela? Eşti inculpat, întinde mâinile să-ţi punem cătuşe!”. Este ecortat de poliţişti bietul Vasile în faţa judecătorului şi acesta concluzionează: „Pentru introducerea ilegală a merelor, alimente din afara Venezuelei, eşti vinovat şi poţi fi condamnat la închisoare sau la amendă, dar fiindcă vei primi premiu la Festivalul de Film, achiţi doar o amendă de 400 de dolari!”. Vasile răsuflă uşurat şi, liber spre premiere, îi dă primul telefon lui Nae Lăzărescu, spre uimirea acestuia: „Nae, nu mai am cătuşe la mâini pentru merele de Voineşti, merg pe trotuar în Caracas, unde au înflorit magnoliile!”. Vasile Muraru s-a felicitat că are noroc, la fel ca atunci când, aşteptând rezultatele de la admiterea la Facultatea de Teatru, îl ajuta la cosit pe tată, în satul din Neamţ, şi se ruga: „Doamne, ajută-mă să nimeresc la clasa Bibanului!”. Şi, sub aripa mestrului comediei Dem Rădulescu, a studiat actoria Vasile Muraru în cei patru ani de facultate.