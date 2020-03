Nu tăcerea este reacţia diplomatică faţă de pandemia de fake news şi de agenţii săi patogeni!

Astăzi la prânz, în ediția electronică a unui cotidian a apărut o știre care, în scurt timp, a fost preluată și comentată intens pe diverse canale social media. Este vorba despre o știre potrivit căreia Departamentul de Stat a răspuns mesajelor transmise de către autoritățile de la București prin care Marelui Aliat Strategic i se solicita ajutorul pentru ca țara noastră să poată face față crizei provocate de Coronavirus în acești termeni: "Având în vedere incompetența, prostia și furturile din țara dumneavoastră, credem că ar fi inutil acest ajutor".

Trec, acum, peste comentariile pe care le face mai departe acela care și-a asumat misia de a posta acest pretins răspuns al Departamentului de Stat american și adaug doar că semnatarul acestei pretinse știri-bombă, lasă să se înțeleagă că sursa deconspirării mesajului pe care, susține el, SRI dorește să îl țină sub cheie, ar fi însuși ambasadorul Adrian Zuckerman!

După cum era de așteptat, dată fiind gravitatea textului atribuit înalților factori ai diplomației americane, această deocamdată neconfirmată informație este privită cu multă neîncredere, ba chiar este categoric contestată de către marea majoritate a celor care o comentează pe canalele online. Unul dintre principalele argumente invocate fiind chiar limbajul rudimentar al redactării textului, limbaj aflat într-o categorică, inadmisibilă ruptură cu normele elementare și cu uzanțele comunicării diplomatice. Motiv pentru care s-a și sugerat că textul respectiv trebuie ignorat și aruncat la coșul de gunoi.

Așa aș fi spus și eu dacă o asemenea treabă s-ar fi petrecut în condițiile în care nu am fi fost supuși unei enorme presiuni psihice generată de pandemia COVID-19. Acum, când știm foarte bine la ce riscuri ne expune isteria zvonurilor false și a manipulările descurajante. În plus, să nu uităm că, deocamdată, șansele de a primi un ajutor substanțial din partea organismelor Uniunii Europene sunt departe de așteptările noastre, așa cum a și demonstrat-o blocajul care a survenit la încheierea recentei ședințe a Consiliului European. Situație de care promotorii euroscepticismului și, mai rău, ai euro-negativismului, profită cu cinism răspândind în cascadă informații mincinoase. Și atunci, asta ne mai trebuia? Să apară un asemenea(puțin probabil) răspuns pe care autoritățile statului din țara noastră l-ar fi primit din partea decidenților politici și diplomatici ai Marelui Aliat Strategic? Ba încă unul redactat în niște termeni din care ar trebui să rezulte cam cum ne privesc pe noi, românii, aliații noștri din statul-fanion al democrației moderne? Am spus "pe noi’’,adică pe români, fiindcă în misiva atribuită Departamentului de Stat se folosește sintagma "din țara dumneavoastră’’ fără a se preciza dacă incompetențe, prostia și furturile caracterizează guvernarea în exercițiu sau la o altă anume guvernare anterioară.

În acest împrejurări, era absolut necesar ca din partea Ministerului de Externe, partenerul direct al Departamentului de Stat, să avem o declarație publică din care să rezulte , fără echivoc, dacă s-a primit un asemenea mesaj și, în eventualitatea în care s-ar fi primit, dacă el a fost redactat de o asemenea manieră. Era, totodată, imperios necesar, ca și Excelențe sa domnul Adrian Zuckerman, ambasadorul Statelor Unite în România, să fi dat publicității o declarație în care să ofere răspuns la aceste întrebări. Făcând, bineînțeles, precizări categorice în ceea ce privește rolul pe care i l-a atribuit semnatarul materialului care a declanșat discuția și anume acela că ar fi persoana care "nu a vrut să ascundă adevărul’’ și a transmis spre publicare presupusa depeșă diplomatică.

Din păcate, nici până la ora la care scriu aceste rândui, nu au apărut precizările extrem de necesare nici din partea Ministerului Afacerilor Externe și nici din partea Ambasadei Statelor Unite! Și, de ce nu?, din partea SRI pe care autorul știrii-șoc îl arată direct cu degetul ca fiind foarte interesat să țină în mare secret mesajul Departamentului de Stat. Ceea ce, cu părere de rău, mă face să spun că o asemenea tăcere- total ne-diplomatică și absolut păgubitoare- nu face decât să lase cale liberă colportorilor și agenților specializați întru ale manipulării. Grupuri de interese și de influență cărora nu le convine, în ruptul capului, statului României de stat membru al Alianței Nord Atlantice, al Uniunii Europene și de aliat strategic al SUA.