O școală cât școala vieții

„Școala vieții” a devenit într-o accepțiune larg răspândită, similară cu obținerea unei experiențe bogate, fără a mai fi nevoie de certificarea studiilor. Ofensiva neștiinței stimulate de impostură, numirea în posturi de demnitate publică a unor persoane incompetente perturbă grav scara valorilor în societate, cu consecințe dintre cele mai grave pentru rezultatele de ansamblu. Neglijarea rolului școlii devine în acest fenomen periculos prima etapă a involuției. Când un șef de la Cotroceni, fost elev mediocru, tras cu forcepsul Securității spre finalizarea unei școli militare, considera că școala românească este „o fabrică de tâmpiți”, nu e de mirare că acum, un cadidat la președinție, fără studii, denigrează universitățile.

Nu trebuie să cădem în capcana butoiului cu smoală al lipsei de speranță. Multe școli din România își respectă statutul, contribuie cu forțe mereu proaspete la infuzia de tineri spre universități pentru formarea de competențe. Liceele asigură încă universităților valuri de tineri entuziaști, cu o solidă pregătire de bază, care nu sunt „contaminați” de „ura față de carte” pe care o insuflă unii politicieni sau lideri de opinie scoși din magma rețelelor sociale. Am participat în 4 octombrie la un moment aniversar important al unui liceu care reușește să-și mențină rangul de unitate școlară de elită. Colegiul Național „Barbu Știrbei” din Călărași a marcat într-o suită de manifestări 135 de ani de la înființare și o sută de ani de la ridicarea gimnaziului la gradul de liceu. Perenitatea în spațiul învățământului românesc i-a fost asigurată acestei școli de truda generațiilor de dascăli dedicați meseriei, cu har pedagogic, care și-au predat stafeta luminii de-a lungul veacurilor, trecând prin etapele istorice- fiecare cu plusuri și minusuri-liceul fiind pentru orașul de pe malul Borcei o instituție mereu respectată. Respectul comunității a provenit din calitate absolvenților, mulți deveniți personalități în varii domenii din economie,știință, medicină, artă. Colegiul a obținut și recente certificări care îl plasează în evoluția dinamică în context european: prima școală de stat din România acreditată pentru Bacalaureat Internațional,în 2009; școală Ma ST TOP, în 2011; centru autorizat pentru pregătire Cambridge, în 2017; centru de robotică Winner Certificate Ro 111. Am plecat de la Călărași cu sentimentul tonic dat de convingerea că sutele de tineri care cresc pe băncile colegiului fac din anii lor de liceu o veritabilă școală pentru viață, așa cum am înțeles-o și eu, la absolvire, în urmă cu 53 de ani, când plecam spre Politehnică. Mulțumit de răspunsurile pe care le-am dat la examenul de admitere, profesorul Grigore Teodorescu m-a întrebat „unde ai făcut liceul, tinere?”. La Călărași, i-am răspuns. Bună școală, tinere, să mulțumești profesorilor tăi, a spus venerabilul universitar. La aniversarea celor 135 de ani ai colegiului, Ecaterina Andronescu, președintele Senatului Politehnicii, mulțumea profesorilor de la „Știrbei” pentru nivelul de pregătire al absolvenților de aici care vin spre studiile inginerești.