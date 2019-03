Piersic: „Nici vorbă de operaţie, fac exerciţii de întreţinere, ca să mă mişc bine”

Au luat foc televiziunile şi site-urile de ştiri, anunţau cu îngrijorare că îndrăgitul total Florin Piersic este în spital, că este operat, că abia coboară din maşină, merge cu chiu, cu vai. O alarmă umflată cu pompă defectă! Am vorbit la telefon cu Florin imediat după alarma greşită a ştirilor, acelaşi glas plăcut, cald, frază vioaie de povestitor fără pereche. „Nu e adevărat că am fost operat, la spital mă duc să fac exerciţii de întreţinere, fizioterapie, kineto, am făcut mişcare toată viaţa, am călărit, port totuşi 83 de ani şi trebuie să urmez programe de mobilitate. Îţi repet ce am spus la televiziuni, nu multora le-am spus asta, tu, Florin Condurăţeanu, eşti fratele meu, tu ai purtat pe umeri sicriul cu mama, asta nu voi uita niciodată. Azi e Buna Vestire. Azi, mama, Mama Vera, ar fi împlinit 112 ani”. Micuţă, delicată, mereu săritoare să te trateze cu ceva, să te ajute cumva, Mama Vera a fost îngerul păzitor pentru Florin. În familia lor, a doctorului Piersic Senior, şeful medicinii veterinare din Bucovina pierdută prin trocul hrăpăreţ al marilor puteri, s-a petrecut o întâmplare tragică. Fiica lor, mai mare ca Florin, a sărit în Prut să salveze doi elevi mai mici şi s-au înecat toţi. Florin Piersic este în accepţiunea mea declarată „Domnul Primăvară”, orice apariţie a lui însoreşte românii. Povestitor de har uriaş, Florin ţine în priză săli cu mii de spectatori, fermecaţi de istorisirile doldora de umor, de fior sufletesc. A întruchipat personaje legendare în film, l-a jucat pe Harap Alb, a interpretat haiduci de neuitat, a adus pe ecran justiţiarul român Mărgelatu. Cu idei originale, doritor de amprentă românească în film, Florin l-a cucerit pe severul scriitor Eugen Barbu, autorul scenariilor cu haiduci şi cu Mărgelatu, aşa că justiţiarul are ticuri neîntâlnite: în premieră, mestecă mereu seminţe de floarea-soarelui aruncând cojile prin marginea unui surâs de multe nuanţe, îşi curăţă ţevile revolverului turnând în ele rachiu. Începe turneul mult aşteptat cu piesa “Străini în noapte”, la Bucureşti, la Cluj, la Iaşi şi Florin Piersic este în mare formă.