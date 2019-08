Piţurcă, norocos şi inflexibil

Sângele oltenesc nu se face apă, nu devine limonadă chioară. Deşi se pişcă între ei cu vorbele lor iuţi şi băşcălioase, ascunzând însă şi niţică invidie, oltenii până la urmă se manifestă cu solidaritate. „Muică, suntem neam de piatră/Când e vorba despre vatră,/Dunăre dacă n-aveam,/Jiul Dunăre-l făceam!”. Orgolios ca un vultur obişnuit doar cu înălţimile, Victor Piţurcă s-a supărat pentru veşnicie, cum zicea, pe craioveni, când Mititelu i-a interzis să conducă antrenamentul. Însă Piţi a acceptat să se întoarcă la clocotul oltenesc şi a devenit manager general al Universităţii Craiova. Fără posibilitate de nicio împăcare, a rămas în tranşee Piţurcă cu fostul lui prieten la cataramă Gigi Becali şi amândoi spun sus şi tare că celălalt nu există, că s-a evaporat ca un fum. S-a mai contrat cândva Piţurcă cu un oltean, cu Gică Popescu, şi el tare ca stânca. Nu-şi mai vorbeau Piţi, antrenorul naţionalei, cu cumnaţii Gică Hagi şi Gică Popescu. Dar şi atunci ranchiuna s-a spart când în acea emisiune de legendă de la Antena 1, condusă de Adrian Păunescu cu mine alături, Hagi a fost convins să dea curs rugăminţilor şi din partea personalităţilor din emisiune, dar şi a miilor de telespectatori şi a zis în sfârşit „da” după ore lungi, declarând că revine la naţională. În miez de noapte, de bucurie, au ieşit românii cu steaguri tricolore pe străzile Bucureştiului. „Mă întorc la echipa naţională, fac pe plac românilor, dar trebuie să mă convoace şi antrenorul Piţurcă”, a glumit Regele Hagi. A răspuns cu acelaşi haz Piţi: „Să se prezinte la cantonament, dacă mai are echipamentul!”. A jucat excelent regăsitul Hagi, le-a înnodat picioarele fotbaliştilor unguri, care nu au putut să-l oprească decât fracturându-i braţul. În preziua acestei partide decisive, Piţurcă a acceptat ca, în cantonamentul tricolorilor, Adrian Păunescu să ţină un Cenaclu Flacăra, încălzind inimile tricolorilor cu cântece de Ţară. Victor Piţurcă a fost golgheter pursânge atât la naţională, cât şi la Steaua. Piţi a driblat nu numai fundaşii adverşi, ci şi timpul. Trecerea anilor nu i-a făcut arături pe faţă, nu i-a modificat frizura, nu i-a adunat kilograme, are aceeaşi siluetă suplă, e la fel de modern, are acelaşi breton negru. Piţurcă a aşezat o antipatie aspră între el şi Mutu, când acesta i-a făcut curte iubitei Vica Blochina, amorul lui Piţi 8 ani. Piţurcă a avut mereu noroc, i-a curăţat la poker tot timpul pe greii cazinourilor. Într-un meci important, portarul străin a degajat aiurea mingea, care l-a lovit pe atacantul Piţi în ceafă şi a intrat în poartă. Gol cu ceafa!