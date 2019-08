Polițistul de lângă tine

Cazul dramatic de la Caracal pune sub semnul întrebării eficiența sistemelor de siguranță a cetățeanului în numele căruia se iau, chipurile, toate măsurile promovate de clasa politică, de administrațiile centrale și locale. Pentru protecția populației se dezvoltă, cu mare cheltuială, nu doar concepte teoretice; sunt puse la dispoziție instituții cu program non-stop, gata să sară în ajutor la primul apel. Pe hârtie ele funcționează, în practică, dau rateuri pe care nu vor să le recunoască nici în cazurile cele mai evidente. STS este un serviciu secret care are prin platforma 112 cea mai mare deschidere spre problemele de urgență maximă ale întregii populații. Alexandrei nu i-a folosit, chiar gestul de a apela la serviciul STS a dus la o fundătură. Până să fie elucidate faptele de la Caracal pe care le anchetează nu doar poliția și procurorii, ci și toate canalele mass-media, fiecare cetățean ar trebui să știe, de fapt, cine îl apără. Poliția locală, dezvoltată sub lozinca “siguranță și încredere”, ar fi un prim cerc de protecție.Ce atribuții are? Se plimbă prin piețe, nu-i poate dovedi pe scandalagii, nu-i depistează nici pe cei care infestează orașul cu gunoaie. Mulți cred că poliția locală ar fi în rolul polițistului de proximitate. Dacă e poliție de sector, nu are și rolul vechiului sectorist, numit acum, foarte european, polițist de proximitate? Deci un organ pe aproape, ușor de apelat. Dar nu-i așa! Polițistul de proximitate se află în schema poliției naționale. La Caracal, un oraș pe care ar trebui să-l știi ca în palmă, polițiștii și procurorii au orbecăit ca într-un teritoriu străin și ostil. Polițistul de proximitate, dar nu doar el ar fi trebuit să știe cu mare precizie unde se află un service ilegal sau un atelier de dezmembrat mașini din raza lui.Poliția rutieră nu avea habar cine face taximetrie clandestină de ani buni; șoferul criminal avea multiple internări la psihiatrie, dar conducea bine mersi. La fel, polițistul-o glumă sinistră- de proximitate- nu știa că Dincă avea interdicție de intrare în Italia pentru comportament deviant –violent. În condițiile în care este vraiște la evidența populației, nimeni neștiind cine și unde locuiește, ne mirăm cu naivitate prefăcută că nu putem să ne numărăm să aflăm câți suntem într-o locuință, într-un bloc, pe o stradă și o localitate. Libertatea de mișcare și facilitățile de comunicare devin inamici pentru polițiști?Dotarea este eficientă dacă ești instruit. Dacă nu punem prima cărămidă la un sistem de siguranță, pentru a afla cine este polițistul de lângă tine, piramida încrederii nu poate funcționa.Încercați să faceți acest pas. Vor fi mari surprize când vei afla ce înseamnă, de fapt, proximitate. Este ca în sintagma celebră pe care nu o pricepe primul funcționar al țării-imediat înseamnă imediat!