Poruncă de la tatăl artist sau fluturare de vânt 

Irina Loghin şi Ion Dolănescu erau atât de iubiţi încât impresarii nu concepeau să nu îi pună în frunte, pe afişul spectacolelor. Cum cei doi talentaţi, dar şi frumoşi, figurau în capul distribuţiilor, se epuizau biletele în două ore. Ideea le-a venit firesc: ar reprezenta o lovitură eventuala căsătorie între copiii lor. De altfel, fata Irinei Loghin şi flăcăul lui Dolănescu nu erau lipsiţi de talent, chiar au cântat alături de celebrii lor părinţi, apărând cu diminutivul de alint al prenumelor, duete Irina şi Irinuca, plus Ion şi Ionuţ. Numai că, în materie de dragoste, orice planificare nu ţine. Nu s-au iubit cele două odrasle şi nu s-au căsătorit, năruind anticiparea unei explozii de succes pe scenă. De altfel, a fost şi unul dintre motivele de supărare ale lui Ion Dolănescu la adresa fiului iubit. Ionuţ s-a căsătorit cu altă fată din Australia, au plecat apoi în America şi simţirile naţionaliste ale celebrului tată, Ion, au fost încălcate. Până la urmă, cei doi copii şi-au găsit perechile potrivite. Ionuţ Dolănescu a luat o nevastă din Basarabia, muziciană şi ea. A reuşit să mulţumească spectatorii când i-a adus pe scenă pe părinţii împăcaţi de el, Ion Dolănescu şi Maria Ciobanu, plus el, juniorul, în trioul care a strâns urale. A reuşit să strângă fiii pe scenă Nicolae Furdui Iancu, cântând cu fiii şi păstrând familia de români pursânge în epicentrul românismului, în Alba şi Munţii Apuseni, unde cresc, pe piscuri, capre. Tot semne de întrebare ridică situaţia a doi sportivi uriaşi ai României, Ilie Năstase şi Ion Ţiriac, care din mulţimea de fii şi fiice ai fiecăruia nu a ieşit niciunul sportiv. Moştenirea de devotament pentru profesia tatălui s-a petrecut în familia cunoscutului profesor de medicină Sarafoleanu. Dorin Sarafoleanu i-a sădit pasiunea pentru ORL şi fiului doctor, Codruţ Sarafoleanu, la rându-i valoros profesor şi conducător al clinicii de la Spitalul Sf. Maria. Deşi cu o personalitate puternică, alegând singur rezolvările cu inspiraţie, fără consultarea celebrului tată, Răzvan Lucescu a preluat sacrificiul şi dăruirea fără odihnă pentru fotbal de la tatăl său, Mircea Lucescu. Răzvan, plin şi el de succese internaţionale, a plâns o singură dată: când l-a învins sub culorile Rapidului, într-un amical, pe Il Luce tatăl, la cârma echipei Şahtior Doneţk. Au călcat pe acelaşi drum al celebrităţii trei îndrăgiţi români: Ştefan Bănică junior a cântat o melodie teribilă a tatălui, împreună cu Ştefan Bănică senior – prezent pe un ecran al amintirii – şi cu fiul său, Bănică cel mic.