Președinte, caut concediu

Să-mi fie iertată impertinența, dar campanie mai anostă ca aceasta eu nu am mai văzut de când mama mi-a zis să nu mă fac ziarist. Că așa mi-a zis mama, jurnalist acreditat printre altele la Cotroceni pe vremea lui Ion Iliescu: mergi la ASE, fă-te ce vrei tu, dar nu ziarist!

Parțial am ascultat-o: m-am făcut ce am vrut eu. Că n-a ieșit chiar cum a calculat ea, asta e, nu le poți avea pe toate. Tot ea mi-a zis, și asta citând dintr-un președinte, cred că Emil Constantinescu, care credea că le avea pe toate ca la final să nu mai aibă nici el nimic. Și pe lângă care nu a mai fost acreditată pentru că, înțeleg de la cei mai “experimentați”, prima dată când a ajuns la Cotroceni echipa dlui Constantinescu a schimbat serviciul de pază și jurnaliștii acreditați. Practic a schimbat ambele servicii de pază: primul, al lui, al doilea, al democrației. Și toți credeau că e semn rău asta. Și era!

Ce ziceam? A, de campanie. Păi da, campanie mai anostă ca asta nu am văzut. Tocmai de aia vorbesc despre foștii președinți, că despre actualul și viitorul pur și simplu nu am ce. Tot încerc să-mi aduc aminte vreo vorbă de-a actualului, alta decât celebrele “guvernul meu” și “au trebuit să moară oameni”. Una care să conțină “am făcut”, “am dres”. Cu asta cu “dresul” cred că greșesc. N-a dres el nimic că nu se coboară la din astea, dar secția de propagandă a dres destule după el. Sunt însă multe cu “am zis” și cam cu asta se laudă. Că a tot zis, dar tot uit ce. Făcut candidat și președinte pe repede-nainte, primii doi ani de mandat eram atenți la cum a învățat să citească discursuri, apoi în următorii doi ani cum e dezvățat să citească discursuri, iar ultimul an a fost un fel de “back to square one”, citește la fel ca la început! Revenind, măcar un discurs faimos prin ce a zis? Sau un interviu? Că nici din astea nu sunt. Cred că doar unul în direct, nu sunt sigură, și încă vreo două-trei înregistrate, dar toate pe stilul odă în care cea mai grea întrebare era legată de culoarea albastră a cerului. Deh, ca și domnul Băsescu, dl Iohannis n-a schimbat echipa de la Cotroceni, a schimbat presa cu totul. Dă interviuri doar presei străine, ignoră românii “neprietenoși”. Știu bine asta!

Vorbeam despre campanii, nu? Care campanie? Asta cu “hai, soție, până-n Japonia să ne facem poze glossy că ăștia ne plictisesc că oricum n-avem guvern!”? Aaa, că n-avem guvern nu doar pentru că a căzut la moțiune, dar n-aveam de câteva luni de când nu a semnat teancul de remanieri, asta-i altă poveste.

Eu legat de campania asta am o singură curiozitate. După realegere merge tot în Florida să se odihnească? De fapt, deh, obiceiuri proaste de ziarist care nu-și ascultă mama, am și a doua întrebare! Să se odihnească după ce?