Prostia nu ne Scutea de virus!

Epidemia este destul de dramatică prin perspectivele ei și fără erorile pe care administrația politică le adaugă pentru a face și mai grele efectele. România este în faza de început a răspândirii virusului COVID -19, dar acest avantaj al întârzierii ocupării teritoriului național de pandemie a fost ,,mâncat” de starea de instabilitate la nivel guvernamental generată de ideea fixă a președintelui Iohannis pentru a dizolva Parlamentul, obstacolul constituțional pentru alegerile anticipate. Fuga lui Cîțu l-a făcut pe Orban să intre în istoria liberalilor mai tare chiar decât Brătianu la numărul de mandate de premier, el obținându-le în doar trei luni, nu în decenii. Viteza schimbărilor de guvern care nu rotea de fapt nici un ministru din lista de siniștri arăta că acest Executiv pedala în neștire pe o bicicletă fără lanț, strigând că se apropie de finiș stând pe loc! Nu e de mirare că populația așteaptă decizii și informații de la cei capabili și care degajă încredere, liderii informali luând locul politrucilor-butaforii rămași pe scenă ca o recuzită a evenimentelor. Elementele noastre de siguranță sunt date de grupul de specialiști de la statul major al luptei cu coronavirus. Arafat, Streinu-Cercel, Rafila sunt personalitățile în care populația are încredere și de aceea mesajele lor transmise fără emfază nu sunt puse la îndoială. Populația începe să înțeleagă, în fine, cât de criminală este politica de distrugere a vârfurilor medicinei, de eliminare a profesorilor formatori de școală, șefi de clinici. Și pentru că nu au fost destule dosare care țin și acum pe tușă medici de renume, noua conducere a Parchetului General și-a intrat în pâine deschizând o anchetă asupra centrului vital de decizii în situațiile de urgență condus de Raed Arafat. De aici ar fi ,,scăpat” mai devreme cu câteva ore informația despre închiderea școlilor. Parchetul a apreciat că divulgarea din Hotărârea nr. 8, din 9 martie, a acestei informații confidențiale (!) ar fi creat ,,panică și confuzie”. Procurorii conduși de madam Scutea anchetează profesioniști ai medicinei angajați cu toată energia nu în coterii politice grotești, ci într-un front al luptei cu pandemia, care nu au odihnă pentru a întârzia și tempera efectele unei explozii necontrolate a contaminării. Mergeți, doamnă procuror general, cu echipa de anchetatori la ,,Matei Balș” să-l ,,săltați” pe Străinu-Cercel, puneți-i cătușe, poate el este cel care seamănă panică în populație. Retras de la comunicarea publică, el pretinde scuze de la instituția dv; ca atare TREBE tratat corespunzător impertinenței! De ce nu-l rețineți și pe Arafat? Bezmeticii ar aplauda, ministrul care voia să-l caute de competență v-ar mulțumi, iar cel care v-a semnat numirea vă va decora pentru că l-ați scăpat de un personaj care are cota de încredere cea mare din țară! Cine vă oprește să descoperiți dușmanul care a închis școlile mai devreme cu cinci ore? Mergeți până la rădăcină, decapați cum v-a învățat Kovesi! Starea de urgență vă permite să săriți gardul și noaptea, dar, citând din clasici, niciodată prostia nu are dimensiuni mai mari decât în momentele de criză. Cum scăpați de uriașa gafă a anchetei de start a mandatului abia început? Așteptăm ca dv. și procurorii din subordine să vă oferiți voluntar, în această perioadă în care se amână cauzele curente, să lucrați măcar câteva ore pe zi la trierea pacienților care sufocă spitalele de infecțioase, să-i depistați pe cei care mint că nu vin din zone roșii. Ar fi educativ și un stagiu prin locurile de carantinare a diasporenilor care scriu cu fecale lozinci de mulțumire patriei-mamă! Acolo sunt cei care creează panică și confuzie, nu specialiștii care lucrau la redactarea Hotărârii nr. 8 care, surprinzător, nici nu există pe site-ul oficial!