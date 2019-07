Puterea tot mai rară de a spune adevărul

O lansare de carte la Academia Română este în sine un eveniment. Când marea aulă este plină ochi şi mulţi interesaţi stau în picioare să urmărească prezentarea unei lucrări,merită cu atât mai mult să subliniem ideile puse în circulaţie de autor. Ne referim la volumul „Sub semnul lui Hippocrates”, care reuneşte exprimările publice din perioada 2016-2019 ale academicianului Victor Voicu, vicepreşedinte al Academiei Române.Punctele de vedere, interviurile, participările la dezbateri pe teme de mare actualitate au ca fir roşu un puternic filon patriotic, de punere în evidenţă a valorilor naţionale şi a intereselor specifice româneşti. Când vocea unei mari conştiinţe se exprimă constant în perimetrul acestor repere, înţelegem mai bine că polarizarea din societate are nevoie pentru osmoza ideilor progresului de coabitarea cu valorile mari ale umanismului european. Recunoaşterea ştiinţifică venită de la un înalt nivel - Victor Voicu este şi membru al Academiei Naţionale Franceze de Medicină, alături de profesorii Maria Dorobanţu şi Irinel Popescu - confirmă că autoritatea profesională a şcolii de medicină româneşti este validată în plan internaţional într-un moment în care detractorii interni sunt în ofensiva de eliminare chiar a vârfurilor de competenţă.Problema pentru decidenţi pleacă din greutatea de a accepta şi prelua idei puse de mediul academic cu generozitate la dispoziţie.De pildă, acad. Victor Voicu, lider în şcoala de farmacologie, implicat în politica medicamentului, pleda explicit pentru folosirea medicamentelor generice.Aceste medicamente sunt cele reproduse, fabricate după ce brevetul de originalitate încetează, şi devin, după expresia OMS „un bun al omenirii”. Fiind cu 30-40 la sută mai ieftine, evident intră în coliziune cu interesele marilor grupuri de interese de pe piaţa medicamentului. În acelaşi interviu, autorul, aflat sub semnul lui Hipocrates, lansează un atac frontal la suplimentele alimentare care au invadat piaţa şi sunt aproape o înşelătorie, chiar periculoasă pentru sănătate. La fel, campaniile iraţionale împotriva vaccinării, dar şi apelul pentru salvarea Institutului Cantacuzino sunt asumate de cel care are autoritatea în fruntea Secţiei de ştiinţe Medicale a Academiei Române. Înteresul marcant de la evenimentul de lansare recentă a lucrării „Sub semnul lui Hippocrates” este un îndemn ca vocile, tot mai rare care spun şi înţeleg adevărul, să fie ascultate.Altfel, ne scufundăm voit într-o mare de tăcere zgomotoasă capabilă să creadă că tăiatul sub limbă ar fi o minune a medicinei readusă în actualitate.