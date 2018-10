Rădoi: “Mândri că suntem din România, s-o spunem şi neîntrebaţi”

Numele România a fost repetat de multe ori în discursul antrenorului victorios Mirel Rădoi: “Să schimbăm în bine părerea despre ţara noastră în lume, după această calificare la Euro under 21”. În vestiar, în plină erupţie a bucuriei, tricolorii tineri scandau tot timpul “România, România”, cei 15.000 de spectatori din stadionul clujean rosteau “România” în urale, din 10 în 10 minute. După 20 de ani, tinerii tricolori urcă la un turneu final, ca urmare a unui traseu excelent, în care n-au fost învinşi niciodată. Rădoi şi amintirea vechiului antrenor Isăilă în fruntea tinerilor titulari ai României under 21 au adus pe teren în teribilul derby cu Portugalia, la Lisabona, strigătul de bravură de la Mărăşeşti, “pe-aici nu se trece”, jucând cu doi oameni mai puţin, portarul nostru, Radu Ionuţ, parând lovitura de la 11 metri, au însemnat biruinţa în faţa candidatei numărul unu. În 1993, tot într-un meci cu Ţara Galilor, se năştea prin victorie Generaţia de Aur, care stârnea admiraţia întregii lumi ajungând în pragul semifinalei la Mondialul din America. Purtătorul de ambiţie, de simţire românească, era pe teren Gică Hagi. Acum, prin calificarea la turneul de elită al tinerilor fotbalişti, se naşte mai mult ca sigur o nouă Generaţie de Aur, cu Ianis Hagi pe teren, cu urmaşul regelui Gică Hagi. Cel care, la câteva minute după izbânda decisivă cu Ţara Galilor, pronostica: “De ce să nu ne întreacă pe noi tinerii aceştia talentaţi!?”. Pe gazon, se aflau cinci jucători crescuţi de Gică Hagi la Academia ce-i poartă numele - Ianis, Cicâldău, Florinel Coman, Boboc, Nedelcu -, iar la naţionala mare, alţi doi talentaţi ai lui Hagi erau în lotul mare: Băluţă şi Drăguş. Tot lotul România under 21 emană sufletism, multă inimă, patriotism, ambiţie, dăruire. Mai nefuncţionăreşti sunau şi declaraţiile tinerilor tricolori, nicio vorbă de circumstanţă, nicio silabă cu limbă de lemn. Căpitanul Ionuţ Radu arăta mereu că simţea pielea de găină, indusă de emoţii şi atingere a sufletului. Când a vorbit autorul golului doi, Puşcaş, el se destăinuia că l-a mobilizat atât de tare mesajul fierbinte al căpitanului Ionuţ Radu, încât îi vine să se facă boxer, să se bată cu oricine. În timp ce făcea declaraţii, alt titular, Ionuţ Radu, a năvălit fiindcă uitase să comunice ceva şi pur şi simplu a izbucnit din inimă: “Bunicule, la vară nu vin la tine la ţară, mă duc la Euro!”.