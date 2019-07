Râsul doamnei Birchall și lupta din PSD

Rar mi-a fost dat să văd un zâmbet care nu putea să ascundă mult venin. Doamna ministru Birchall și-a arătat toți dinții când a explicat că a refuzat cererea Universității din Iași care solicita să-i fie repartizat un autobuz pentru transportul studențior, ca suport logistic pentru activități didactice. Birchall anunță toată țara că “a răspuns instituțional” solicitării semnate de Tudorel Toader, rectorul universității ieșene. Adică nu a făcut o ilegalitate, Doamne ferește, ci doar a subliniat cu răutate evidentă că refuzul este de competența ministrului Justiției. Adică, EA, doamna ministru, l-a refuzat pe cel în locul căruia s-a înscăunat. Birchall nu a spus că nu are autobuzul pe lista bunurilor indisponibilizate pe care le gestionează Ministerul Justiției, a precizat că așa a vrut! Un “sâc” pe care i-l trimite rectorului cu statut profesional bine consolidat șefa de promoție de la “Titulescu”, care deschidea în 1991 cartea de Drept la particular.

De fapt, asta e marea problemă a PSD. Transmiterea de gesturi publice care să-i despartă clar de predecesori. Fiecare strat nou de lideri crede că menținerea în post este consolidată de anularea „foștilor”. Așa a fost scos de la conducerea partidului Adrian Năstase, urmașul Geoană fiind “executat” de Ponta, exclus și el apoi de Dragnea. Ana Birchall crede că prima ei datorie este să anuleze tot ce a făcut Tudorel Toader la Justiție. Mandatul lui Toader s-a încheiat în condiții neclare, nimeni nu a prea înțeles cine l-a destituit - Dragnea sau Dăncilă. Dacă premierul nu a fost de acord cu decizia impusă de partid, atunci zilele Anei Birchall sunt și ele numărate în ministerul unde a ajuns ca interimar, repede titularizat de Iohannis, bucuros că scapă de cel care îl domina intelectual prin verb și acțiune.

Prestația doamnei Birchall, care are ca reper baza de 23 de milioane de euro din declarația de avere, este marcată de conflictul cu președinta CSM și ralierea cu “disidenții” #rezist din acest for care blochează numirea conducerii secției pentru investigarea infracțiunilor magistraților. Dacă merge pe linia eliminării realizărilor lui Tudorel Toader, atunci poate reveni și la decizia de revocare a Codruței Kovesi și a lui Augustin Lazăr. Poate și o rescriere a declarațiilor în dosarul Blair care l-a adus pe Victor Ponta în fața eșuatului “Portocală” de la Ploiești. Poate, poate... Dar ce nu poate fata pornită din satul Fulga de Sus, propulsată pe culmile justiției, via Mizil!