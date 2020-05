Românce cu voinţă la punctul de fierbere

De lungă vreme, când te afli într-o ţară de pe glob, când spui că eşti român, imediat interlocutorul zice: „România, aha, Nadia, Ilie Năstase, Hagi!”. De câţiva ani, de când Simona Halep a uimit cu izbânzile ei de cel mai înalt nivel, la salba de personalităţi româneşti admirate în toată lumea se adaugă şi numele Simonei Halep. Azi, când toate competiţiile sportive din lumea largă sunt „îngheţate”, Simona primeşte o veste foarte bună. WTA, forul de vârf al tenisului mondial, publică un clasament al clasamentelor, cele mai valoroase 10 tenismene ale lumii în ultimii 10 ani: pe podiumul de elită se situează şi marea noastră campioană Simona Halep. Simona a strâns peste 4.000 de puncte în aceşti 10 ani, în care a câştigat 20 de trofee, două Grand Slamuri la Wimbledon şi Rolland Garros și este devansată doar de Serena Williams şi de cehoaica Kvitova, cu doar puţine puncte peste zestrea româncei. Din 2014, Simona n-a părăsit grupul primelor zece tenismene ale lumii, a stat peste un an pe locul 1, acum se află pe poziţia secundă. De fiecare dată când a ridicat deasupra capului trofeele, Simona a declarat apăsat că sunt biruinţe şi ale românilor, ale Ţării, simţind tot timpul bătaia de inimă a românilor în tribune pentru luptele ei. Acum 20 de ani, pe când în emisiunea mea de la Antena 1, „Vedete în papuci”, făceam interviuri acasă la marile personalităţi din politică, artă, ştiinţă, sport, am filmat într-un apartament modest un cuplu de remarcabili artişti, Beatrice Bleonţ şi Claudiu Bleonţ, soţii cu succes în regie – ea, şi în teatru şi film - el. Am aflat despre o izbândă a voinţei dobândite de frumoasa, graţioasa Beatrice. Talentata balerină, cu viitor grozav la Operă, soarta nu i-a surâs, în timpul unui salt de pescăruş genunchiul i-a rămas blocat şi cariera de balerină a superbei Beatrice s-a spulberat. S-a încrâncenat Beatrice, a urmat altă facultate, de Regie, şi a ajuns realizatoare de spectacole grandioase şi în Europa. Beatrice Rancea, recăsătorită, conduce şi acum Opera de la Iaşi şi se mândreşte că a pus în scenă opera „Ecaterina Teodoroiu”, spectacol de adâncă vibraţie artistică şi de suflet.