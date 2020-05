Românii merită să importe de la britanici monarhia

Ieri a fost 10 mai, când în Regatul României se sărbătorea ziua naţională. Iată un pretext de a readuce în discuţie Regatul Unit şi Brexitul, eveniment care a făcut ca Marea Britanie să decidă ieșirea din Uniunea Europeană, provocând, cel puțin iniţial, o stare de nervozitate din partea celor considerați a fi liderii Uniunii. O idee ciudată care a circulat a fost aceea că dacă vrea cineva din Commonwealth - un canadian sau un australian - să-și deschidă bancă în Europa continentală ar trebui să nu aibă posibilitatea să-și facă branch dincolo de Canalul Mânecii.



Despre această iniţiativă eu cel puţin nu prea am mai auzit nimic, dar e bine de reamintit fiindcă trădează gândirea europeană. Britanicii știu să se folosească de libera inițiativă ca să aibă piețe mari, europenii continentali - cărora nu le vin prea bine hainele capitaliste - au mare atracție pentru reglementări și interdicții, de aceea piețele lor nu se dezvoltă și atunci se gândesc să le micșoreze și pe cele ale britanicilor. De asta au apărut asemenea idei cu scopul de a limita circulația capitalurilor, chiar dacă autarhizarea e nocivă pentru UE, ar fi ca un glonț tras singur în picior.



Într-o asemenea situație, România are nevoie să rămână în UE, dar şi să menţină o relaţie strânsă cu Regatul Unit, ce poate fi un model pentru schimbarea clasei politice de la noi. De aceea merită să importe ceva de la britanici: monarhia.



România a dovedit vreme de trei decenii- depăşind termenul lui Brucan - că nu e în stare să structureze politicul, motiv pentru care are nevoie să importe o formă de guvernământ care a arătat că poate ”formata” o clasă politică decentă. Şi sigur că se poate merge până acolo încât a susţine că ar fi potrivit ca ţara noastră să fie condusă de un monarh care să provină din casa regală britanică. În acest mod, România s-ar constitui ca punte de legătură între Marea Britanie şi Uniunea Europeană.

Reiterez, la UE am aderat, dar necesităţi de ordin intern arată nevoia de schimbare, chiar a formei de guvernare. Sigur că adoptarea acestei idei necesită curaj. Cei din jurul nostru nu-şi vor pune această problemă, nici măcar Bulgaria, deşi în trecut şi noi, şi ei am recurs la o astfel de metodă pentru a câştiga credibilitate şi a ne restructura intern. Este un moment unic, de care se poate profita pentru a se schimba total perspectiva ţării.



Încă o precizare. Acum ţara e pe picior de război cu clasa politică. Dar, la un moment dat, armata trebuie să intre în cazărmi şi să se găsească soluţii de guvernare pe timp de pace. Una dintre acestea ar putea fi monarhia.