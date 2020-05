„Rup ritmul la vâsle până mi se întunecă vederea”

Gianina Beleagă, campioană mondială de două ori 2017 şi 2018 la canotaj două vâsle alături de Ionela Lehaci Cosmiuc, povesteşte formidabilele eforturi pe care le face alături de coechipieră în barca românească biruitoare cu repetiţie în finalele Mondialelor de Canotaj, ultima oară în Statele Unite ale Amreicii. Gianina Beleagă, moldoveanca pornită de copil dintr-o comună aflată în vecinătatea Gurii Humorului, chiar arată că are şi... umor, istoriseşte aceste sacrificii impresionante cu o fluturare de zâmbet pe figura simpatică. „Ionela nu aude de la mine că am rupt ritmul mai devreme în finale, dozarea efortului recomandă ca forcingul să se facă cu 200-300 de metri înainte de finiş, dar eu forţez cu 100 de metri mai devreme, măresc cadenţa vâslitului, de încrâncenarea rezervelor ultime de forţă pur şi simplu nu mai văd pe unde alunecă barca noastră. Startul este foarte important, atunci erupe efortul, creşte brusc acidul lactic din muşchi din cauza efortului, apoi se intră în ritmul cursei pentru cei 2 kilometri, eu eliberez forţa finală mai devreme, e sprintul cu care am ieşit campioane mondiale şi la under 23. Îmi vine şi să vomit de efort, dar sunt în cursă, pe podium ne bucurăm, dar sleite de forţe, adevărata descătuşare a fericirii apare când ajungem în cameră, chiuim, ne îmbrăţişăm!”. Mâinile Gianinei sunt bătătorite, scorojite ca scoarţa copacilor, bătături groase, răni. Cu aceste palme chinuite de muncă a luat medaliile de campioană mondială şi le-a sărutat pe podium, înfăşurată în drapelul tricolor. Gianina se destăinuie că vâsleşte 20-30 de kilometri pe zi, când iese pe lac, şi după-amiaza parcurge cu barca dublu şi asta 350, chiar 350 de zile pe an. Împinge cu vâslele apa peste 10.000 de kilometri pe an şi de 13 ani, de când s-a dedicat canotajului, a străbătut sprintând cu barca peste 150.000 de kilometri ca şi când a parcurs de 9 ori distanţa Constanţa - Tokio prin Canalul de Suez. Gianina dezvăluie obstacolele grele pe care le-a surmontat: „Îmi apăruse un necaz neaşteptat, nu mai puteam împinge în picioare, trecea efortul doar pe braţe, pe gât, cu dureri mari. M-au testat medicii, cu senzori, n-au descoperit de ce această mişcare parazită pornea de la creier. Când am ieşit pe lac, această suferinţă a dispărut printr-o minune!”. Gianina Beleagă îşi spune mottoul: „Când simţi că nu mai poţi, trebuie să împingi în vâsle în continuare”. Gianina şi Ionela erau speranţa îndreptăţită a noastră pentru aurul la canotaj la Olimpiada de la Tokio.