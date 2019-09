S-a oprit țara în Caracal?

Drama de la Caracal monopolizează de mai bine de o lună interesul public. Ancheta asupra dispariției Alexandrei și Luizei se desfășoară în două planuri- cel al parchetului, este sub umbrela secretului;cel al tribunalului ad-hoc din studiourile televiziunilor aduce zilnic probe și variante, găsește martori și anunță pedepsele aplicate vinovaților. De la declanșarea crizei de la Caracal s-au produs în România câteva alte crize peste care trecem aproape fără reacții, emoția puternică transmisă de destinele omenești frânte arătând că populația este solidară cu victimele și mai puțin dispusă să dea atenție zbaterilor politicienilor aflați în campania pentru Cotroceni.Impasul în care se află guvernul prin ,,criza ALDE”, amplificată de Klaus Iohannis într-o criză politică, prin lăsarea în suspensie a interimatelor la câteva ministere, nu a produs efecte în economie. Creșterea economică se află pe traiectoria dinamică, fiind principalul atu al PSD în confruntarea cu adversarii politici. Găurile din buget, impasul finanțării creșterii pensiilor, ritmul de investiții în infrastructură rămân subiectele predilecte pentru propagandiștii catastrofei iminente sau, și mai grav, în care trăim fără să ne dăm seama. Moneda națională este imună la conflictele dintre palate, ceeace arată că BNR rămâne cel mai solid pol de stabilitate din România și confirmă aprecierea lui Isărescu-,, la butoane se află oameni serioși”.

Putem să fim liniștiți în privința perspectivelor economiei și să credem că țara s-a oprit în cazul de la Caracal? De multe ori agenda publică s-a dovedit înșelătoare iar căderea sub dominația luptei pentru imagine, neproductivă pe termen lung.Politica monetară are limitele ei și se dovedește în case mai mari, că nu poate fi remediu la derapajele politicienilor. Să nu credem că România deține monopolul crizelor politice. Marea Britanie este cel mai elocvent exemplu de isteria la vârf, Brexitul fără sfârșit trăgând lira sterlină spre abis; Italia intră iar în zodia guvernelor de termen scurt. Germania aflată sub amenințarea recesiunii, poate influența decisiv ritmul subunitar al zonei euro. Partenerul strategic a declanșat războiul comercial cu China și forțează FED să scadă dobânda directoare. Toate aceste perturbări, adunate ,pot produce o furtună globală în care să intre și România. Criza din 2008-2009 a fost de import și , dacă se repetă , fenomenul va sosi tot de afară. Cum ne pregătim de vreme rea- asta e o altă poveste. Până atunci, poate, dosarul Caracal, va fi rezolvat; altfel, România rămâne captivă în dramele cu adevăruri ascunse sub scut sau pe scut,vorba războinicilor Spartei.