“Să fim pozitivi, să nu ne abandonăm visurile”!

Ascultând-o pe Cristina Neagu am avut revelaţia de a descoperi o fată teribil de deşteaptă, cu o expunere a unor idei şi trăiri profunde, pledate coerent, scoţând la suprafaţă miezul lucrurilor, cu mesaj drept ca o rază laser. Majestuoasă, dar modestă. Cristina Neagu a fost declarată de Federaţia Mondială de Handbal de 4 ori cea mai bună handbalistă din lume, din 1994 încoace. Sportiva noastră este deţinătoare a 4 Baloane de Aur, mai multe are doar Messi, 6, dar Ronaldo are 3. Am urmărit-o pe Cristina Neagu fascinat, câtă siguranţă, câtă putere, câtă pasiune pentru meseria ei. Nici un derapaj spre emfază, totul curgea impecabil, curgea ca eternitatea Dunării. Am dat un titlu la un editorial recent, despre performanţele ei cu genunchiul încă şubred la întrecerea mondială din Japonia. Titlul meu, despre Cristina Neagu, era “Chemare la luptă cu gropiţe în obraji”! Cristina Neagu este o femeie frumoasă, fără să se fi machiat, totul este natural, lăsat de Dumnezeire, figura şi silueta ei zveltă, dar graţioasă, sunt impresionante. Ca trasoarele ei directe în goluri, principiile marii campioane merg inevitabil la ţintă. Spune că a dat totul pentru România, accidentându-se grav la genunchi într-o partidă importantă pentru români, şi-a muşcat buzele până la sânge de încrâncenare aproape un an ca să se recupereze, a evoluat nesperat de bine în Japonia cu piciorul încă nerefăcut. Mulţumeşte destinului că are o meserie însemnând handbalul, pe care-l iubeşte nespus, vrea să mai joace câţiva ani, apoi să devină antrenoare. “Trebuie să fim toţi mai pozitivi, mai încrezători, să nu ne abandonăm visurile”! Altă celebritate mondială cu simţire românească, Simona Halep a pornit în noul an cu drumul în Australia, încep turneele şi miza ei de vârf e medalia la Olimpiadă. “Mă simt bine, simt putere în picioare, în corp. Mulţumesc românilor, care peste tot în lume m-au încurajat, fluturând tricolorul, m-au făcut mândră. Să mă susţină în continuare în oraşele lumii, dar să fie în vizită. Să se întoarcă acasă, să fie mai bine în Ţară”! Desfiinţând vorbele otrăvite ale unor trădători cum că ea nu înseamnă România, magnifica Simona Halep a ridicat cupele cucerite la Roland Garros şi Wimbledon, subliniind “Sunt cupele noastre, ale românilor, sunt cupele Ţării”!