Sacrificiile Andreei Răducan într-un film HBO din concurs

Compania de televiziune HBO Europa se prezintă la Festivalul de la Sarajevo cu un film în care se prezintă sacrificiile şi dezamăgirile unei mari campioane de gimnastică, românca Andreea Răducan. În Olimpiada de la Sydney, Andreea cucereşte superb medalia de aur la individual compus, medalia supremă. Dar o hotărâre exagerată a comisie antidoping îi retrage acest trofeu cu explicaţia că în organism s-a descoperit o substanţă aflată pe lista celor interzise pentru dopaj. O întâmplare ridicolă a dus la această nedreptate. Andreea a avut dureri de cap şi medicul lotului i-a dat o pastilă banală de nurofen. În pilula aceasta împotriva stărilor de răceală se afla un component neadmis de concursurile sportive. La Olimpiadă, severitatea era şi mai apăsată. Andreea Răducan, cu toată dezamăgirea, a găsit puterea să câştige în zilele ce au urmat medalii de aur la concursurile pe aparate. Hotărârea comisiei antidoping i-a luat medalia de aur la individual compus Andreei şi a pus-o la gâtul celei de pe locul 2, Simona Amânar. De altfel, pe podium se aflau numai gimnaste din România. Andreea n-a acceptat sacrificiul renunţării din partea coechipierei şi s-a recompensat cu o salbă de medalii în zilele următoare ale Olimpiadei de la Sydney. Toată această poveste, sacrificiile şi ambiţia Andreei Răducan sunt tratate în filmul HBO, care include şi munca altor campioane: Nadia, Amânar. Am făcut un interviu la Antena 1 cu Andreea. Când am dat mâna cu celebra multiplă campioană am simţit pielea din palma ei ca pe scoarţa aspră a unui copac. Erau bătături scorojite de atâtea învârtiri pe paralele. Andreea mi-a istorisit că adesea pielea se rupe, în palme rămâne carne vie care sângerează. Am întrebat-o dacă în timpul concursurilor nu o înfrişoşează sângele ei pe paralele. „Nu mă sperie, doar mă îngrijorează să nu-mi alunece palmele pe sânge!”. Am întrebat-o pe Andreea Răducan ce-şi dorea o adolescentă, o mare campioană în cantonamentele prelungite. A râs şi s-a destăinuit: „Doream să mănânc fără restricţii o ciocolată, să merg duminică la film şi la cofetărie cu un băiat de vârsta mea!”.