Săptămâna oii negre

La ora la care citiți aceste rânduri, undeva în vestul Europei, la Strasbourg ca să fiu mai exactă, într-o clădire mare și modernă, niște oameni negociază. Eh, ce-o fi nou în ce spui tu, cucoană? - veți spune unii. Da, corect, nu e nimic nou! Oamenii negociază în aproape fiecare colț al lumii, în fiecare secundă a zilei și a nopții indiferent de meridian, anotimp, dată. Negociem totul și orice! Meniului mesei de seară, data plății efective a ratei, numărul de invitați la masa de Crăciun, cine din cuplu se sacrifică să nu bea niciun pahar de alcool la următoarea petrecere ori cine duce copiii la școală. Ne petrecem viața negociind cum să ne-o ducem. De cele mai multe ori sunt negocieri care-i privesc doar pe partenerii discuției. Și aici e momentul în care vă răspund la ce e nou în negocierea de la Strasbourg. Negocierea asta de care vă zic eu e una foarte privată care însă ne privește chiar pe noi, cei din România. Și la care nu că nu participăm direct, ar fi logistic imposibil, aproape că nu participăm nici indirect.

Teoretic negocirea asta, a rezoluției despre România din Parlamentul European, oricum se termină nu ne ajută, dar nici nu ne încurcă. La finalul ei nu ne dă nimeni afară din Europa. Cel mult ne transformă pentru câteva ore într-o oaie neagră a continentului. Mare scofală veți zice și inclin să vă dau dreptare. Am mai fost de câteva oaie neagră, știm cum e. Alții, mai atenți la poveștile europene, veți replica, ei și ce, turma asta europeană are deja mai multe oi negre, gri sau murdare decât oi imaculate. Și ați avea dreptate și voi! Și atunci de ce să ne agităm?

Sincer, sincer? Dintr-un singur motiv! Am ajuns oaia neagră doar din vina noastră. Singuri am greșit acasă și apoi le-am spus celorlalți că e treaba noastră, nu a lor, singuri am ales să nu comunicăm ori să explicăm ce avem în cap, singuri am decis să comunicăm prost când am făcut-o! Singuri am ales să fim țâfnoși când eram cu musca pe căciulă și umili când aveam toate atuurile! Dar, cel mai important, singuri am ales să ne pictăm oi negre printre străini! Iar ei au fost foarte fericiți să se folosească de asta!

Despre asta e săptămâna care vine, una grea pentru România! Despre cum alții ne vor da lecții în timp ce ei sunt chiar mai răi decât noi!