Se ducea la antrenament şi pe viscol

Când a fost să aleagă o casă pentru el, Dan Petrescu a avut un criteriu de neclintit, să fie la doi paşi de stadion. Antrenorul fără teamă şi reproş al CFR-ului din Cluj locuieşte peste drum de club şi, practic, nu cunoaşte decât drumul de la casă la stadion. Toată ziua se hrăneşte cu fotbal, antrenamentele le impune să se desfăşoare la turaţie maximă, restul timpului studiază alte meciuri, citeşte cărţi de fotbal, iar la meciuri nu concepe să nu câştige. De când se ştie, Dan Petrescu rosteşte doar cuvântul victorie, se consumă, se enervează. Dan Petrescu nu a păcălit niciodată fotbalul, iar cei care nu se dăruiesc meseriei cu balonul rotund intră pe lista lui de antipatii. Toată această iubire fără frână are rădăcini încă din copilărie. Când am făcut emisiunea mea de la Antena 1, acasă la marile personalităţi, tatăl, colonelul, istorisea: „Viscolea afară, se opriseră şi tramvaiele şi Dan nu mă slăbea rugându-mă să-l duc la antrenament, am ajuns prin nămeţi la Steaua, doar câţiva soldaţi dădeau zăpada şi ne-au spus că nu venise nimeni, doar noi!”. Îşi aminteşte şi mama lui Dan: „În băiţa cu apă îi puneam răţuşte de plastic, le refuza, el vroia doar o mingiuţă cumpărată de la librărie!”. Giovani Becali, care i-a botezat fetiţele din prima căsătorie, afirma: „nicăieri, la nici una din echipele unde a jucat, în Italia, în Anglia nu a cules vreo vorbă rea, peste tot laude şi iar laude şi ca om în afara stadionului”! Maximum de iubire l-a adunat la Chelsea. Acum, când revine la vreun meci, tribunele se ridică în picioare şi îl însoţesc cu urale. Dan Petrescu jucase la Sampdoria cu celebrul Gullit. Când acesta a fost înscăunat antrenor la Chelsea, Dan a început să i se adreseze cu „mister”, deşi înainte mergeau împreună la spectacole, la cină. La partida decisivă a naţionalei cu Anglia, la Mondialele din 1998, Dan Petrescu a marcat golul care i-a trimis acasă pe englezi. Exista un risc, coechipierii de la Chelsea să nu-l mai accepte, dar Dan şi-a făcut datoria faţă de tricolori şi englezii, după o încruntare, i-au apreciat bărbăţia. Tot fundaşul Dan Petrescu a înscris singurul gol la Mondialele din America urcând România mai sus de grupe şi întrerupând drumul naţionalei gazdă al SUA. Cu o echipă fără mari vedete, dar cu inteligenţa şi tenacitatea lui, Dan Petrescu a dus CFR Cluj în primăvara europeană, a învins Lazio, Celtic, n-a fost îngenunchiat de multipla campioană Sevilla în cele două partide.