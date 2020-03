Sergiu Nicolaescu dorea ca Jojo s-o interpreteze pe Maria Tănase

Când auzi cântul Mariei Tănase nu poţi să stai jos. Patima cu care cântă, puterea cu care înalţă spre univers notele din „portativul”sculptat în inima ei te fac să te ridici în picioare. Maria Tănase aduce la fierbere blestemul către cel ce trădează în dragoste, “şi-nc-o dată, măi băieţi, hoop ş-aşa, ş-aşa”, din Ciuleandra, îţi dă aripi, „aseară mi-am pus basma”, deschide uşa până la ţâţâni iubirii. Nimeni n-o poate egala pe atât de îndrăgita Maria, care a scos un milion de bucureşteni în urma sicriului ei. Dar nu numai arta ei te fascinează, ci şi viaţa ei, urcată când în vârful Carpaţilor, când în adâncul limpede al Mării Negre. S-a iubit cosmic cu Brâncuşi, a atras miraculos publicul până l-a lipit pentru totdeauna de ea, şi-a dăruit ultimul ban din poşetă birjarului bătrân şi sărman, şefi de servicii de spionaj erau îndrăgostiţi de ea: conducătorul unui serviciu secret occidental şi şeful spionajului românesc Cristescu. A jucat şi ea un rol în serviciul secret românesc, i-a iritat pe legionari, a dorit ca în sicriu să i se aşeze capul pe o pernă cu petale de flori din grădina tatălui din mahalaua Cărămidarilor. L-am întrebat într-o emisiune de-ale mele pe Sergiu Nicolaescu cum de nu l-a tentat să facă un film despre viaţa fabuloasei Maria Tănase. „Cum să nu mă preocupe, clocesc de mult o peliculă, mă străduiesc să găsesc cea mai bună interpretă pentru Maria Tănase şi mai cuget”. Dar viaţa nu are timp adesea, ridicarea la cer a lui Nicolaescu a venit prea repede, pe neaşteptate. A preluat dificila sarcină a realizării filmului prietenul, mâna dreaptă a lui Sergiu, regizorul Ioan Cărmăzan, profesor şi, la rându-i, regizor de filme jucate de Maia Morgenstern, Gheorghe Dinică şi alţi uriaşi, filme cu premii. Cărmăzan mi-a promis şi mie că filmul despre Maria Tănase va prinde viaţă. A găsit dosarul alcătuit de Nicolaescu, care era tentat ca în rolul Măriei s-o distribuie pe Jojo. Pusese în paralel poze de epocă cu Maria şi fotografii făcute lui Jojo în moda dintre războaie. Dar necazurile suferite de Nicolaescu s-au transferat acum pe Cărmăzan, o serie de soprane în frunte cu Angela Gheorghiu manifestă nerăbdarea de a fi ele actriţele în rolul Mariei Tănase. Ioan Cărmăzan era atât de apropiat de Sergiu Nicolaescu, încât acesta i-a destăinuit că e impresionat de finalul filmului „Vikingii”, în care Kirk Douglas moare şi trupul lui e lăsat în voia valurilor mării pe o corabie vikingă în flăcări. De aici varianta că Nicolaescu ar fi dorit să fie incinerat.