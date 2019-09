Şi-a cerut scuze pentru o vocală greşită

„Mulţumesc tuturor românilor care m-au susţinat peste tot. Pardon, am greşit, m-au susţinut peste tot!”. Fermecătoare precum îi e felul, Bianca Andreescu îşi cere scuze imediat că a zbârcit-o rostind vocala „a” în loc de „u”, stârneşte simpatia americanilor. Puştoaica de origine română a câştigat primul grad slam pentru Canada, ea care acum doi ani nu figura în primele 2.000 de tenismene ale lumii, iar acum, după câştigarea finalei cu temuta Serena, a urcat vertiginos pe locul 5. Clopotarii cu program 24 din 24, care pândesc orice motiv să propage ideea că sună a parastas pentru orice este românesc, au sărit că Bianca Andreescu nu are nimic de-aface cu România. Denigratorii a tot ce are ştampila duhului românesc s-au bulucit să anuleze amprenta românească, care nu are cum să se şteargă de pe destinul campioanei de la US Open, cea care ţinând la piept teribilul trofeu este anunţată cu numele ei profund românesc. Ştergerea genei ei de româncă este contrazisă chiar de Bianca Andreescu: „În România, am câştigat pasiunea pentru tenis!”. S-a născut din părinţi români în Canada, s-a întors cu mama la Piteşti şi a purces să înveţe tenis. Dar tatăl avea leafă prea mare pentru a renunţa la Canada, astfel că şi soţia şi fiica s-au mutat iarăşi la Toronto, unde Bianca a fost cooptată în programele de stimulare a tenisului, pe care bogata Canadă şi le-a permis. Simona Halep i-a transmis un mesaj Biancăi câştigătoare la US Open. Multipla campioană Simona a scris apăsat: „Bianca, toată România e mândră de tine!”. Strâmbăcioşii din nas când aud de România au încercat şi cu Simona, machedoanca strălucitoare, să strige că nu e succesul ei şi, implicit, al României, dar au primit erată fermă chiar de la Halep: „Este succesul nostru, al tuturor, în primul rând al României, am primit energie de la români!”. Bianca Andreescu a avut cumsecădenie românească atunci când şi-a cerut iertare supoterilor americani că a împiedicat victoria Serenei, iar după mingea câştigătoare şi-a făcut cruce ortodoxă, a pupat terenul, aşa cum românii sărută pământul românesc când revin acasă. Niciodată pe tot întinsul planetei Nadia n-a fost disociată de originile ei româneşti, despre Ilie Năstase s-a scris „simpaticul român”. Niciodată Coandă, inventatorul avioanelor de mare viteză, nu şi-a negat gena românească, s-a întors acasă să fie îngropat în pământ românesc.