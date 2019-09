Soarta a jucat leapşa cu fetele André

Nuntă fastuoasă, sute de invitaţi cu nume răsunătoare, trei rochii de mireasă, cu trenă de nu încăpea în cameră, o zi cu prea plin de fericire pentru Andreea Bălan. A mers de mână la altar cu soţul, actorul George Burcea, şi tot duminică a doua fetiţă, Clara, a fost botezată. Tot în aceste zile, reversul medaliei, cealaltă componentă a duo-ului André, Andreea Antonescu, a anunţat despărţirea fără drum de întoarcere de soţul rămas în America.

Cum aleargă vremea! Parcă mai ieri - de fapt, acum aproape 20 de ani - realizam prima scriitură mai amplă despre Trupa André, la mare modă, am făcut „Jurnalul fetelor de la André”. Au venit cu părinţii la Casa Presei Libere la Jurnalul şi am scris interviul fluviu cu cele două cântăreţe foarte îndrăgite, asimilate de publicul numeros cu şlagărele lansate de ele: „Moşule, ce tânăr eşti”, „Lasă-mă, papa, la mare” etc. Fetele André erau eleve la ora realizării ediţiei de colecţie „Jurnalul fetelor de la André”. Andreea Bălan, mireasa de duminică, era în clasa a zecea, iar Andreea Antonescu în ultima clasă de liceu. Andreea Bălan, harnică după cum a dovedit-o toată cariera, mi se destăinuia că ea face coregrafia, se închide în camera apartamentului din Ploieşti şi inventează paşii de dans ai duetului. După aceea, destinul a început să joace leapşa cu cele două cântăreţe. Fiecare din ele a trecut prin încercări pe tăişul cuţitului. Tatăl solistei din Galaţi a murit de inimă, Andreea Antonescu s-a căsătorit cu fiul unui bogătaş, proprietarul unei fabrici mari de mezeluri din Oltenia, dar care, în condiţii greu de explicat, s-a sinucis în cabinetul lui de director cu un cuţit. Andreea Antonescu era gravidă, a stat în maşină la înmormântare şi, apoi, la iniţiativa ei, a plecat definitiv pe continentul american împreună cu soţul. Andreea Antonescu nu s-a adaptat şi s-a întors acasă, în România, împreună cu fiica. De curând a refăcut duo-ul cu Andreea Bălan, concertul ridicând multe aplauze. Andreea Bălan şi-a confirmat talentul de dansatoare, împreună cu Petrişor a cucerit o medalie la Campionatul Mondial de Dans Modern din Mexic. Dragostea lungă cu compozitorul Keo nu a fost un succes, Andreea Bălan a cântat până la epuizare, a adus grosul banilor pentru ridicarea unei case şi până la urmă s-au despărţit. Andreea Bălan şi-a găsit iubirea în persoana actorului George Burcea, cu care s-a căsătorit religios în frumoasa nuntă. Au doi copii, dar la naşterea ultimei fetiţe Andreea Bălan a suferit o hemoragie puternică şi a fost salvată în ultimul moment. Naşi au fost Monica Davidescu şi Aurelian Temişan.