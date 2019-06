Statul paralel din spatele statului paralel

A mai trecut un Bilderberg. “Doar un forum anual, pentru discuții informale menite să întărească dialogul dintre Europa și America de Nord, nu are o agendă anume, nu se propune nicio rezoluție, nu se votează nimic, nu se adoptă nicio declarație comună”, scrie pe siteul oficial. Dar toată lumea pare că știe: Bilderberg e guvernul din umbră al lumii, e chiar “statul paralel”. Cine e însă “la butoane”?

Pe măsură ce mașina de război devine mai inteligentă și fiecare piesă de armament intră sub controlul inteligenței artificiale, granița dintre Silicon Valley și Pentagon se estompează. O privire mai atentă scoate la iveală agenda din umbra agendei care nu există a “statului paralel din spatele statului paralel”. “Ordine strategică stabilă”, “Ce urmează în Europa”, “Schimbări climatice și sustenabilitate” și “Viitorul capitalismului” conțin în miezul lor direcțiile în care miliarde de anonimi sunt conduși să pășească de către ceea ce suspicioșii numesc a fi “guvernul lumii”. Anul acesta, Bilderberg a adus sub același acoperiș majoritatea minților luminate din Silicon Valley, precum și un număr considerabil de șefi ai finanțelor, dar și miliardari ai lumii, majoritatea lor provenind tocmai din domeniul tehnologiei. Potrivit Newsweek, cine adulmecă bine în jurul Bilderberg simte mirosul unui subiect greu -“the weaponisation of social media” (transformarea în armă a social media) -, dar și al unei probleme dificile: cine vor fi noii vizionari și strategi ai Bilderberg? Clubul își pierde gânditorii tradiționali și coloana vertebrală financiaro-politică: omul banilor David Rockefeller a trecut la cele veșnice în 2017, iar artizanul încrengăturilor politice Henry Kissinger bate la rândul său la porțile raiului sau, după caz, ale iadului. Unde își va găsi Bilderberg ideologii care să-l conducă în următorii 20 de ani?

Tot Newsweek scrie că, dacă privim la lista de participanți de anul acesta în căutare de oameni cu destulă substanță și greutate pentru a da o direcție ideologică Clubului, nu-i vom găsi nici în lumea finanțelor, nici în cea a politicienilor. În ultimele decade, oamenii cu adevărat vizionari “s-au băgat” în tehnologii și inginerie și sunt autorii dezvoltării Inteligenței Artificiale și furnizorii celor mai avansate tehnologii militare. Acolo este cu siguranță locul unde se va forma noul centru de gravitație al Bilderberg. Statul paralel din spatele statului paralel nu mai are sediul pe Wall Street, ci mai curând face naveta între Silicon Valey și Pentagon.