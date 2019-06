Sufletul din tavan

Ceţos este hotarul acela tainic dintre viaţă şi moarte! Mulţi care au trecut printr-un episod de moarte clinică au povestit despre alunecarea printr-un tunel, tapetat cu amintiri din cursul vieţii, alţi au istorisit că, supuşi imediat după oprirea inimii la manevrele de resuscitare, au simţit că sufletul lor părăseşte trupul, dar ştiau tot ce se întâmplă. Însă, nişte concluzii nu s-au desprins cu claritate. Totuşi, nişte cercetări cu mijloace ştiinţifice rafinate au subliniat că după ce inima s-a oprit, activitatea creierului mai continuă. În timpul unei emisiuni de-ale mele, o somitate în medicină, profesorul doctor George Litarczek, şeful absolut de şcoală în pretenţioasa disciplină Anestezie-Terapie Intensivă, a făcut o destăinuire tulburătoare. Profesorul Litarczek a format importanţi medici în acest domeniu, peste 70 conduc clinici de anestezie-terapie intensivă din lumea largă, alte sute de rezidenţi ai lui sunt numărul unu în ţară. Profesorul Litarczek cu discipolii săi s-au luptat mereu pentru reîntoarcerea la viaţă a unor oameni în stop cardiac, în comă profundă, în moarte clinică. „Am făcut chiar eu un cancer de colon şi am fost operat la Fundeni, acolo unde mi-am desfăşurat profesia zeci de ani. La trei zile, neaşteptat, s-a declanşat o hemoragie masivă şi am intrat în stop cardiac. Au intervenit în mare viteză foştii mei studenţi, acum şefi în Terapie Intensivă. Dar eu am simţit că sufletul mi se ridică din corp şi se cuibăreşte în tavan. Sufletul vedea tot ce se întâmplă în sala de intervenţie, sufletul le striga medicilor: «Injecţie în inimă, masaj cardiac cu inima-n palmă». Foştii mei elevi chiar asta făceau. M-au readus la viaţă şi am simţit cum sufletul meu aterizează iar în piept. Până la această experienţă teribilă a mea, eu surâdeam auzindu-i pe cei ieşiţi din moarte clinică povestind că sufletul le-a ieşit din corp şi după reanimare acesta s-a reîntors în piept. Eu nu credeam veridicitatea acestor istorisiri, ştiam că eu îi ajut cu inima artificială, cu plămâni, rinichi artificiali. Acum, după excursia sufletului meu când eram în stop cardiac, mă ruşinez că am privit cu neîncredere destăinuirea lor. Acum cred altceva despre suflet!”.