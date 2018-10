Timmermans a lăsat-o mască pe Macovei

Octombrie, lună prin tradiție a evaluării recoltei, devine în acest an și o perioadă a clarificărilor în politica românească chiar din prima săptămână. Dezbaterile de la Strasbourg, privite de unii ca un prilej de punere la zid a Guvernului de la București, au avut în final un efect pozitiv pentru poziția premierului Dăncilă. În două zile de foc, premierul și ministrul Justiției au reușit în cadrul întâlnirilor politice și al dezbaterii din Parlament să schimbe percepția că România stă mereu cu capul plecat, înghițind lecțiile despre statul de drept. Cunoscută în instituțiile europene după nouă ani de mandat în Parlamentul European, Viorica Dăncilă și-a dat prin prestația de la Strasbourg examenul de maturitate și pentru funcția de prim-ministru al României. Lovitura pentru adversarii coaliției PSD-ALDE, care folosesc atacul la legile Justiției ca o pârghie pentru răsturnarea votului popular, a fost dată chiar de “aliatul” Timmermans, obligat să recunoască, de voie, de nevoie, realitatea nocivă a protocoalelor secrete. Aflat sub puterea angajamentelor oculte de sprijin total pentru Codruța Kovesi, Timmermans a evocat-o totuși pe fosta șefă a DNA ca singurul element de progres în rapoartele MCV și a încercat, parșiv, să ia răspunderea lui Iohannis de pe actul ei de revocare, trecând-o spre Curtea Constituțională. Este clar că el stă încă la umbra “statuii anticorupției”, alimentat de dezinformările profesioniste ale ambasadoarei lui de la București care i-a stat alături, pe scaunul din stânga, la dezbatere. De reținut că momentul cererii prim-vicepreședintelui Comisiei Europene de elucidare a imixtiunilor serviciilor secrete în actul de justiție în asociere cu efectul protocoalelor a căzut ca o lovitură de măciucă pentru frontul #rezist, făcându-le livide pe Monica Macovei și pe pupila ei Angela Cristea (Filote). Căutătura rea a Monicăi Macovei, susținută cu zgomote de Preda Cristian nu sunt noutăți - așa fac de ani de zile, ca denigratori profesioniști, bine plătiți, pentru a susține statul paralel care i-a propulsat în PE. Prezentarea largă a dezbaterilor de la Strasbourg mai are un merit: a dat partidelor elemente clare de evaluare pentru calitățile necesare unui europarlamentar. De asemenea, a convins milioane de români să participe la referendumul din 6-7 octombrie. Votul reprezintă o clarificare la nivel național a opțiunilor pentru respectarea istoriei noastre, a tradițiilor poporului român, legat funciar de ortodoxie și atașat valorilor europene fundamentale.