TREI MĂRI pentru gaz american

Summitul celor Trei Mări - Baltică, Adriatică, Neagră - a ajuns la București să-și definească principala proiecție în zona energeticii. Ea are ca ancoră creșterea importurilor de gaz natural lichefiat (GNL) din Statele Unite, înscrisă între prioritățile Administrației Trump în relația cu Europa. Mesajul Casei Albe trimis summitului este clar: Inițiativa celor Trei Mări are „un potențial enorm de a furniza rezultate pe partea de infrastructură energetică”. Președintele Trump subliniază că „Statele Unite sunt mândre să rămână partener strategic în aceste eforturi prin exporturi de gaz lichefiat în această regiune de importanță strategică”. La ediția de anul trecut a Inițiativei, prezent la Varșovia, Donald Trump saluta deschiderea unui terminal la Marea Baltică pentru preluarea de GNL, urmată de critici apăsate la adresa Germaniei pentru proiectul Nord Stream 2, care ar mări dependența de gazul rusesc. În declarația comună din 25 iulie 2018, la Washington, președintele Comisiei Europene și președintele Trump au convenit să consolideze cooperarea strategică UE-SUA în domeniul energiei, urmând să crească importurile de gaz lichefiat din Statele Unite. UE a cofinanțat sau s-a angajat să cofinanțeze proiecte de infrastructură GNL de aproape 640 milioane de euro. 14 proiecte lansate în infrastructura GNL ar duce la o creștere de capacitate de preluare cu încă 15 miliarde metri cubi până în 2021, cu amendamentul unor „condiții de piață corecte și prețuri competitive”. UE importă 70 la sută din necesarul de gaze, dar GNL importat din SUA nu atinge încă nivelul de 3 miliarde mc, Europa reprezentând puțin peste 10 la sută din exporturile americane de gaz lichefiat. Sprijinul financiar al UE pentru terminale din insula Krk - Croația, Lituania, Polonia - plasate în țările care participă la summitul de la București - este inclus în strategia de diversificare a aprovizionării UE. România are în derulare proiectul BRUA, care nu este gândit pentru a prelua GNL, dar poate fi folosit pentru gazele extrase din Marea Neagră de companii americane. Discuțiile pentru armonizarea intereselor SUA în Legea off-shore cu interesele României sunt încă subiect fierbinte. Prezența la summit a secretarului pentru energie Rick Perry, fost guvernator de Texas, statul american cu cele mai mari interese în industria petrolieră, subliniază prioritățile Statelor Unite în banda Nord-Sud a Europei de Est. Un ziar german sublinia acid, în ediția de luni, că talentul unui comerciant este să-ți vândă un produs de care nu ai nevoie, cu referire la gazul lichefiat american. Juncker și ministrul de Externe german (la a doua vizită la București în decurs de două săptămâni) vor să echilibreze balanța într-o zonă ce devine tot mai depărtată de Bruxelles, dar intrată sub scutul economico-militar al SUA.