Tunul antigrindină de la BNR

Susținerea lui Mugur Isărescu de conducerea alianței politice PSD-ALDE pentru înnoirea mandatului la Banca Națională a României nu a surprins pe cei avizați. Erau suficiente argumente pentru a adopta soluția continuității la banca centrală încă din perioada Dragnea. Premierul Dăncilă se distanțase imediat de o susținere a OUG 114 - mărul discordiei cu mediul bancar - și a fost prima care a dat semnalul în Palatul Victoria soluției de îndulcire a punctelor radicale ale actului respectiv. Apoi, Guvernul, în formula actuală, după încheierea președinției Consiliului European, poate valorifica mediatic și instituțional programul trecerii la euro, un proiect de anvergură națională care raliază multe energii transpartinice. Or, Mugur Isărescu dă credibilitate acestui efort și asigură legăturile externe necesare, dar și sprijinul intern în mediul academic unde PSD și Executivul sunt puțin digerate. În situația de după alegerile europarlamentare, chiar PSD și ALDE au mai multă nevoie de Mugur Isărescu decât guvernatorul de cele două partide. În Parlament, asperitățile politice și vocile stridente ale unor critici ai guvernatorului BNR reușiseră să formeze un zid de apărare al opoziției tăcute în jurul lui Mugur Isărescu. Impresia este că PSD şi ALDE au „furat” liberalilor inițiativa propunerii de a susține un nou mandat pentru longevivul guvernator. Riscul unei schimbări a conducerii BNR în condițiile unor mari turbulențe în interiorul PSD nu poate fi asumat nici de Viorica Dăncilă, nici de Călin Popescu Tăriceanu. Ei se aflau în situația incomodă de a continua o linie care nu le-a adus voturi sau sprijin în cercurile de afaceri, ci doar aplauze la galeria unor interese obscure care doreau destabilizarea Băncii Naționale. În plus, criticile BNR la adresa unor măsuri care produc tensiuni în stabilitatea macroeconomică dau argumente Executivului să corecteze programul de guvernare supravegheat până la 27 mai de Vâlcov. Sprijinul pentru Mugur Isărescu este acum mult mai important pentru imaginea PSD-ALDE, prin intrarea într-o normalitate a judecății de valoare a profesioniștilor, în contradicție cu opoziția unor parlamentari izolați care caută un prilej să formeze o disidență internă. Faptul că unii parlamentari din partea coaliției vor vota împotriva lui Mugur Isărescu nu poate fi judecat ca o trădare la o moțiune de cenzură, ci o plasare a lor pe pozițiile care le-au dat notorietate în lupta pentru Parcul cu Platani. Continuitatea fiind singura soluție politică viabilă pentru BNR, decizia PSD-ALDE este una inteligentăși are capacitatea rară să fie susținută de mulți parlamentari ai Opoziției care deja îl doreau tot pe Isărescu la butoanele politicii monetare. Norii care se adună la orizont, cu o prognoză de avertizare pentru o nouă recesiune globală, nasc ca o reacție generală de apărare sentimentul că BNR deține un tun antigrindină. Rețeta de fabricație a încrederii în banca centrală este un secret bine păstrat, care valorează, iată, cât un tezaur.