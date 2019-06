La 25 mai s-a împlinit un an de când Europa a început să aplice Regulamentul General privind Protecţia Datelor - cunoscut deja sub acronimul GDPR. Așadar, un an de GDPR. O sperietoare legislativă care bulversează deopotrivă cetățenii și autoritățile? Sau o reglementare care aduce mai multă liniște și care protejează publicul larg? Care sunt rezultatele? Ei bine, Comisia Europeană raportează aproape 90 de mii de notificări cu privire la încălcări ale securităţii datelor cu caracter personal, peste 144 de mii de întrebări şi plângeri adresate autorităţilor naţionale și peste 400 de cazuri transfrontaliere de utilizare abuzivă a datelor cu caracter personal în Europa. Obiectivul principal al normelor a fost acela de a le oferi cetăţenilor mijloacele necesare pentru a-şi exercita drepturile şi de a-i ajuta să dobândească un nivel mai mare de control asupra datelor lor cu caracter personal.

Acest lucru se întâmplă deja, deoarece cetăţenii europeni încep să îşi folosească noile drepturi. Datele Comisiei Europene arată că peste două treimi dintre europeni sunt la curent cu acest regulament. Un alt avantaj este faptul că firmele beneficiază, în prezent, de un singur set de norme, aplicabil în întreaga Uniune. Datorită noului Regulament european privind protecţia datelor cu caracter personal autorităţile au devenit mai eficace în abordarea încălcărilor. Dar dincolo de beneficiile autorităților, important este alt efect: oamenii de rând devin din ce în ce mai conştienţi de drepturile lor. Șase din zece persoane sunt la curent cu faptul că în ţara lor de reşedinţă există o autoritate pentru protecţia datelor, în creştere faţă de 2015, când doar patru din zece persoane ştiau acest lucru. Reflectând opiniile a 27.000 de cetățeni europeni, rezultatele unui Eurobarometru arată că 73% dintre respondenți au auzit de cel puțin unul dintre cele șase drepturi garantate de Regulamentul general privind protecția datelor. Dreptul de a accesa propriile date (65%), dreptul de a corecta datele în cazul constatării unor erori (61%), dreptul de a se opune prelucrării datelor în scopuri de marketing direct (59%) și dreptul de a solicita ștergerea propriilor date (57%) sunt drepturile cel mai bine cunoscute de către cetățeni. În plus, 67% dintre respondenți știu de existența Regulamentului general privind protecția datelor, iar 57% dintre respondenți știu care sunt autoritățile naționale responsabile cu protecția datelor. Rezultatele sondajului arată, de asemenea, că protecția datelor reprezintă un motiv de preocupare, 62% dintre respondenți declarându-se îngrijorați că nu au un control deplin asupra datelor cu caracter personal furnizate online.