Într-o lume în care graba aduce superficialitate, iar abundența informației poate să îngroape esențialul, o lucrare temeinic făcută, cu o idee clar urmărită în dezvoltarea ei logică, susținută nu de impresii, ci de documente, a devenit o rara avis. Proiectul editorial coordonat de ambasadorul Nicolae Ecobescu la Fundația Europeană Titulescu merită din plin aprecierea pentru a fi considerat acum, la apariția volumului 12, un monumental tratat de diplomație. În 2013, atunci când a fost lansat primul volum al seriei ,,România, supraviețuire și afirmare prin diplomație în anii războiului rece”, puțini au intuit ce filon de aur pentru cunoașterea exactă a istoriei recente se deschide prin munca de cercetare a unui grup de diplomați cu îndelungată practică, animat de fostul ministru de Externe Adrian Năstase. Ultimul volum lansat - Delegația României la Sesiunea a XXVI-a a Adunării Generale a ONU, o sesiune marcată de patru mari mize de interes major - are ca punct de greutate contribuția diplomației românești la restabilirea drepturilor legitime ale RP Chineze în forumul mondial. Pentru a înțelege importanța votului din plenul ONU din toamna lui 1971, sunt prezentate evoluțiile istorice începute în 1949, când a fost proclamată RP Chineză și schimbările foarte lente de paradigmă din poziția Statelor Unite față de China comunistă. Un embargou comun al URSS și SUA a încercat să blocheze timp de decenii accesul acestei mari puteri în clubul posesorilor de arme nucleare și în Consiliul de Securitate al ONU. Stalin îi cerea lui Mao, în timpul războiului civil din 1946-1949, să accepte împărțirea țării - China comunistă, în nord, și o Chină sub influență americană, în sud - după modelul german și cel coreean. Un capitol introductiv al volumului evidențiază deschiderea față de China a președintelui Richard Nixon și rolul stimulator al României. Într-una din convorbirile Nixon-Ceaușescu, președintele american spune, conform stenogramei recent desecretizate, prezentate în volum: nu poate fi pace fără China! Lansarea volumului la Fundația Titulescu în 1 octombrie a avut o semnificație sporită prin marcarea a 70 de ani de la proclamarea RP Chineze și corelarea cu intrarea acestei țări în deplină reprezentativitate în forumul multilateral de la New York în 1971. Comparația cu activitarea discretă a actualului președinte al țării la sesiunile generale ONU poate fi un punct de dezbatere al unei analize intitulate generic ,,Ce-am fost și ce-am ajuns!”, despărțită de accentele nostalgice.