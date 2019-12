UPDATE Decizie revoltătoare în dosarul Țăndărei. Traficanții de copii au fost achitați

Curtea de Apel Târgu Mureş a decis achitarea celor 24 de inculpaţi din dosarul Ţăndărei, cărora li se imputa faptul că au constituit o reţea care trimitea copii la cerşit în Marea Britanie, decizia fiind luată în urma intervenirii prescripţiei penale a faptelor, în majoritatea cazurilor.



Dosarul cu 24 de inculpaţi a intrat pe rolul Curţii de Apel Târgu Mureş în luna noiembrie 2018, iar de atunci până la pronunţarea hotărârii s-au scurs 11 termene de judecată, iar decizia pronunţată luni este definitivă.

Intervenirea prescripţiei faptelor, în baza art. 16 alin. lit. f din Codul procedură penală a dus la achitarea a 20 de inculpaţi de sub acuzaţia infracţiunilor de trafic de trafic de minori, spălare de bani, aderare la un grup infracţional organizat.



În baza art. 396 alin. 1, 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a - care prevede că fapta nu există - din Codul procedură penală, instanţa l-a achitat pe inculpatul (P.P.) de sub acuza infracţiunilor de trafic de minori, spălare de bani şi constituire a unui grup infracţional organizat şi a dispus încetarea procesului penal faţă acesta cu privire la infracţiunea de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.



De asemenea, în baza aceluiaşi articol, alin. 1, 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală l-a achitat pe inculpatul (O.O.) de sub acuza infracţiunilor de trafic de minori, spălare de bani, aderare la un grup infracţional organizat.



În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală a dispus încetarea procesului penal faţă de inculpatul (A.A.), tot ca urmare a prescrierii faptei, cu privire la infracţiunea de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.



Curtea de Apel Târgu Mureş a mai arătat că în baza art. 396 alin. 1, 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală l-a achitat inculpatul (F.F.) de sub acuza infracţiunilor de trafic de trafic de minori, spălare de bani, constituire grup infracţional organizat.



În temeiul art. 112 alin. 1 lit. f Cod penal a dispus confiscarea specială a încărcătoarelor de arme ridicate de la inculpaţii (A.A.) şi (O.O.).



Curtea de Apel Târgu Mureş a menţinut dispoziţiile primei instanţe referitoare la ridicarea măsurilor asiguratorii, restituirea bunurilor indisponibilizate şi plata onorariilor apărătorilor din oficiu.



În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală contravaloarea onorariilor avocaţilor desemnaţi din oficiu în favoarea inculpaţilor au rămas în sarcina statului şi se avansează din fondul special al Ministerului Justiţiei, în favoarea Baroului Mureş, iar în baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate în apel în cuantum de 2.000 lei rămân în sarcina statului.



Imediat după pronunţarea primei hotărâri de achitare a inculpaţilor din acest dosar, la Tribunalul Harghita, care a bulversat autorităţile britanice, conducerea instanţei a informat că printre motivele care au dus la întârzierea soluţionării dosarului Ţăndărei se numără restituirea de trei ori a dosarului la parchet, dar şi dificultăţile în îndeplinirea procedurilor de citare şi numărul mic de judecători existent la această instanţă.



Precizările au fost făcute după ce în presă a apărut informaţia că Inspecţia Judiciară s-a autosesizat şi face verificări la Tribunalul Harghita, după ce dosarul Ţăndărei s-a încheiat pentru că a intervenit prescrierea faptelor.



În informarea semnată de preşedintele Tribunalului Harghita, judecătoarea Ibolya Mitrea, se arată că dosarul a fost soluţionat, în primă instanţă, prin pronunţarea unei sentinţe penale, la data de 12 februarie 2019, dar hotărârea nu este definitivă şi este în curs de redactare (motivare), fiind supusă căilor de atac şi termenelor prevăzute de lege.



În ceea ce priveşte durata procedurii, de la data înregistrării dosarului la Tribunalul Harghita şi până la soluţionarea lui în primă instanţă, se menţionează că au avut loc mai multe cicluri procesuale.



"Dosarul a fost înregistrat, iniţial, în această instanţă, în anul 2010, dar a fost restituit de trei ori la parchet pentru refacerea/ completarea urmăririi penale. Ca urmare a întocmirii unui nou rechizitoriu, dosarul a fost reînregistrat la Tribunalul Harghita, fiind astfel din nou învestită instanţa cu judecarea acestuia în anul 2013", precizează conducerea Tribunalului Harghita.



Sursa citată punctează că durata procedurilor, după sesizarea din 2013, a fost determinată şi de dificultăţile repetate în îndeplinirea procedurilor de citare, întrucât numărul părţilor şi participanţilor în cauză depăşeşte 200 de persoane.



Potrivit procurorilor, reţeaua din Ţăndărei, judeţul Ialomiţa, era acuzată că profita de romii săraci, care primeau împrumuturi, nu le puteau restitui şi, în schimb, îşi dădeau copiii celor de la care luaseră banii, iar în acest fel aceştia ajungeau la cerşit sau la furat în Marea Britanie.



Din rechizitoriul în baza căruia cei 24 au fost trimişi în judecată mai reieşea că la percheziţiile efectuate la domiciliul inculpaţilor au fost găsite două pistoale-mitralieră AKM, cinci arme de vânătoare, un pistol cu gaze şi unul cu bile. Au mai fost, de asemenea, descoperite automobile de lux, bijuterii şi importante sume de bani, precum şi procuri pentru încredinţarea minorilor care au fost duşi în Marea Britanie pentru cerşetorie şi mici infracţiuni, precum şi pentru încasarea asigurărilor sociale.

Curtea de Apel Târgu Mureş a menţinut hotărârea Tribunalului Harghita care i-a achitat pe inculpaţii din dosarul Ţăndărei - o reţea acuzată că trimitea copii la cerşit în Marea Britanie - ca urmare a intervenirii prescripţiei penale a faptelor.



Dosarul a intrat pe rolul Curţii de Apel Târgu Mureş în luna noiembrie 2018, iar de atunci până la pronunţarea hotărârii s-au scurs 11 termene de judecată.

