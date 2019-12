Vela, jos labele de pe Arafat!

S-a pus un premiu pe capul lui Raed Arafat, vânătorii de scalpuri au intrat în agitație, mirosind biștarii. Sistemul de intervenții în caz de urgențe cuprinde, integrat într-o logică funcțională, câteva ,,arme”, Arafat devenind cel mai puternic civil militarizat din România. Poziția, paradoxal, îl face vulnerabil nu în fața încercărilor crâncene specifice intervențiilor, ci în confruntarea cu politrucii puși vremelnic în funcții publice. Arafat a devenit o țintă pentru noul guvern nu din cauza eșuării vaporului cu oi; doctorul este indezirabil pentru că nu permite căpușarea sistemului de urgențe. În primul rând, cei care vor să-și promoveze propriile interese financiare în sistemul public de urgențe văd în Arafat marele obstacol. Privatizarea serviciului de urgențe a fost motivul pentru care Băsescu a vrut să-l demită pe șeful SMURD, dar lumea a ieșit în stradă împotriva măsurii abuzive. Băsescu Traian nu a uitat înfrângerea și a pasat prin PDL, devenit PNL, ștafeta războiului cu Arafat. Investițiile substanțiale aflate în curs de finalizare pentru mărirea capacității de intervenție a IGSU sunt motiv de îngrijorare pentru cei care cred că pot concura cu sistemul public și stau la pândă să se conecteze la decontările Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate. Tragedia Colectiv a fost pusă recent pe tapet prin filmulețul livrat spre difuzare în campania electorală, dar este ,,valorificat” pe frontul anti-Arafat. În alt plan, mai subtil, după eșecurile în serie de la STS, varianta trecerii alarmării prin 112 în structura IGSU a provocat iritarea acestui serviciu secret din subordinea CSAT. Or, STS este cheia la numărarea voturilor la alegeri, făcându-și pe deplin datoria pe acest front, și nu poate președintele răsales să accepte mutarea dispeceratului în altă curte, unde ar fi sub control civil. Înțelegem astfel mai bine de ce a primit Marcel Vela, ajuns ministru de Interne, ca principală sarcină ,,de partid și de stat”, înlăturarea doctorului Raed Arafat. Trimiterea corpului de control al ministrului la IGSU, vehicularea unor variante de reorganizare sunt doar manevre pentru a acoperi o ticăloasă demitere. Arafat a construit de la zero acest sistem de intervenții coordonate. A fost sprijinit în 1991 de secretarul de stat Emil Tomescu de la Ministerul Sănătății pentru a forma ,,celula” SMURD la Târgu Mureș, care s-a dezvoltat în timp, gradual, cu multe eforturi, până la structura integrată de astăzi a sistemului național de urgențe. România a devenit campioana mondială a demolărilor și codașă la reconstruiri. A venit rândul să distrugem cu premeditare și unul din puținele sisteme care funcționează în România? Marcel Vela, scos din anonimatul micilor găinării cu terenuri din mandatul de primar la Caransebeș, alunecos ca briantina, pare determinat să îndeplinească sarcina trasată. Mediocrii și șarlatanii, marii guzgani care vor să pună mâna pe bugetele de miliarde ale domeniului păstorit de Arafat, îl împing pe Vela în prima linie. Să nu înțeleagă ministrul că a devenit o unealtă în acest joc murdar? Dacă nu pricepe, are o problemă, iar dacă este complice, devine de-a dreptul odios! Jos labele de pe Arafat, domnule ministru! Este singurul sfat pe care îl poate primi de la oamenii de bună credință.