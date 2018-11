Voluptatea raului

"E foarte mult timp, in societatea romaneasca bantuita de suspiciuni generalizate in toate domeniile, persista un obicei idiot : permanente acuzatii aduse medicilor, indiferent de rezultatul actului medical.

Am avut o reactie atunci cand a murit Ilie Balaci : in spatiul public persistau suspiciuni uriase chiar si dupa ce familia a multumit medicilor si personalului medical pentru toate eforturile depuse.

Ultimul caz : Florin Busuioc. Actorul si prezentatorul tv a suferit un infarct, urmat de un stop cardiac. Diagnostic extrem de grav, in care viata atarna de un fir de par. Busuioc a fost salvat, in urma unei operatii la miezul noptii in Spitalul din Craiova.

In cel mai pur stil balcanic, care predomina in societatea romaneasca, au aparut tot soiul de suspiciuni, acuzatii, aberatii : ca seful sectiei dormea la 12 noaptea (?!) si nu raspundea la telefon, ca medicul care l-a operat este un rezident, care vezi Doamne ar urma sa ramana somer peste o luna. Nici nu l-a operat rezidentul, de somaj nici pomeneala.

Pacientul a fost salvat, scandalul cu multe fake continua. Mai nou, a fost interpelat chiar si ministrul sanatatii. Care a oferit detaliile reale de mai sus, ce dezmint orice tendinta de scandal inventat.

Cand deznodamantul nu e cel asteptat si pacientul are de suferit, e normal sa fie investigatii si intrebari publice. Dar in peste 95% din cazuri, un pacient din Romania este bine tratat si nu exista cazuri in care sa nu primeasca asistenta medicala atunci cand intra intr-un spital. Chiar si nefericitele exceptii din cauze umane confirma regula.

Noi suntem insa o tara bolnava, in care medicii cu pacienti salvati fac obiectul unor speculatii de tot soiul, doar-doar apare vreun detaliu care sa mai alimenteze un scandal idiot, menit sa distruga increderea in sistemul medical romanesc.

Ne facem rau cu o voluptate demna de niste adversari ai vietii noastre. In atat de multe domenii", scrie Radu Tudor pe blogul său.