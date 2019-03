Vorba dulce, mult aduce. Dar vorba otrăvită împotriva României?...

Ar fi fost un gest frumos și demn de apreciat, din partea celor situați pe alte baricade doctrinare decât cei pe care PSD i-a desemnat să candideze pentru alegerile europarlamentarelor din luna mai, să–și fi stăpânit resentimentele , lăsând să mai treacă o zi sau două, până să își verse asupra acestora zoaie de ură patologică ,viscerală. Așa cred și zic și eu, ca orice om care se încăpățânează să creadă că expresia ,,cei șapte ani de acasă’’ nu este de domeniul trecutului mort și îngropat, dar bag seama că mă înșel amarnic. Realitate pe care o demonstrează și foarte urâtele cuvinte cu care europarlamentarul Cristian Preda a comentat nominalizarea Mariei Grapini. La urma urmelor, nici că ar trebui ca treaba asta să ne mire prea tare mă mai miră știut fiind că personajul face parte din divizia cadrelor specializate care, la Bruxelles și la Strasbourg, nu scapă nici-o ocazie să își denigreze țara, făcând, astfel, din România ,,elevul problemă al Uniunii Europene’’. De fapt, servind, la comandă, pretextul atât de dorit de către unii neprieteni pentru prelungirea la nesfârșit a MCV și pentru menținerea țării noastre în afara Spațiului Schengen. Complex de factori în care, până la urmă, regăsim scenariul Europei cu două sau cu mai multe viteze, foarte drag PPE, partid cu care Cristian Preda și confrații politico-ideologici se simt în mod indestructibil solidari. De altfel, ne-am obișnuit ca numele lui Cristian Preda să fie asociat, de cam prea multe ori, cu amenințarea activării faimosului articol 7 împotriva României, la fiecare dintre aceste tentative invocându-se, de către domnia sa și alți co-militanți aflați sub faldurile PPE, același pretext: subminarea independenței justiției și a statului de drept. În realitate,eforturile susținute și legitime ale actualei coaliții guvernamentale de a pune punct marasmului justiției hiper-politizate și statului de drepți comandat de binom.

În plus, pentru a-și confirma, și de această dată, calitatea de membru marcant al mediului universitar și al societății civile (și… civilizate, nu-i așa?!) distinsul europarlamentar își gratulează colega cu rafinatul compliment ,,agramată’’. Clișeu verbal și stereotip mental la care Cristian Preda et comp recurg pentru a trece sub tăcere multele și foarte curajoasele luări de atitudine ale Mariei Grapini în Parlamentul European care dorește, cât se poate de sincer, edificarea înaltelor foruri și personalități ale uniunii asupra realităților din societatea românească și, pe acesta cale, eliminarea sau măcar diminuarea efectelor unor sistematice campanii de dezinformare. Campanii care, deloc întâmplător aș spune , îi au ca purtător de stindard și pe Cristian Preda.

Poate că aș fi oprit aici însemnările de față, dacă , aseară, la Antena 3, în dialogul cu Mihai Gâdea, doamna Maria Grapini nu ar fi relatat o situație absolut revoltătoare și, mai cu seamă, profund defavorabilă României și românilor. Situație pe care a generat-o absența de la vot a câtorva europarlamentari români, între care se numără și- ați ghicit!- Cristian Preda. Este vorba despre rapoartele votate în comisia TRAN și care, practic,vor scoate transportatorii români de sub incidența reglementărilor pentru transportul internațional, așa încât firmele românești nu pot beneficia de aceleași drepturi ca și cele din Vestul Europei. Ar mai exista, a precizat Maria Grapini, ceva speranțe de revenire asupra acestor măsuri discriminatorii, dar asta nu diminuează răspunderea morală a lui Cristian Preda și a celorlalți europarlamentari din România absenți de la vot și cu cât mai puțin poate să facă uitat subiectul.

De aceea, m-aș bucura foarte mult dacă un ziarist cu mult curaj și cu o anumită determinare în a apăra drepturile și libertățile cetățenilor români ca cetățeni europeni îl va întreba pe Cristian Preda care au fost rațiunile pentru care nu a votat și, prin aceasta, a oferit posibilitatea de a se adopta măsuri discriminatorii cărora le vor deveni victime- deloc colaterale- transportatorii români și firmele românești de transport. Răspuns pe care, mai mult ca sigur, profesorul universitar doctor Cristian Preda, europarlamentar PNL, îl va da în termeni de înaltă ținută stilistică și de o neabătută corectitudine gramaticală.

De aici și întrebarea: judecând din perspectiva strictă a promovării și apărării interesului național, a drepturilor tuturor românilor ca cetățeni europeni, pe cine ar trebui să apreciem noi, electoratul, pe Maria Grapini, un om care are curajul și argumentele pentru a promova valorile și opțiunile României Europene, chiar dacă uneori, i se întâmplă să folosească unele formulări nu prea reușite sau pe Cristian Preda, cel care,folosește un limbaj care respectă întocmai regulile gramaticii limbii române, dar care, cu nepotolită ură, aduce imense deservicii țării noastre?

Știm prea bine, din moși-strămoși, că vorba dulce mult aduce. A venit, însă, vremea să ne întrebăm și cui aduce, cât aduce și, mai ales, din partea cui aduce, vorba mincinoasă și otrăvită pe seama României și a românilor?