Amendă de 40.000 de Euro pentru depășirea vitezei în Dubai

In numerologie, fiecare cifra are o anumita insemnatate. Astfel, opt presupune ambiție, energie, determinare, pofta de munca, anumite obsesii legate de propria persoana, cinism, dispreț fata de alții,...

În Anglia a fost filmată o creatură ciudată pe care nimeni nu poate identifica. O femeie din Southampton a văzut ciudăţenia tărându-se. Creatura seamănă cu un vierme sau un pui de sarpe, dar are şi...

Utilizatorii Google Earth au descoperit in Marea Egee, in apele Greciei, un obiect neidentificat de dimensiuni impresionante, scrie Daily Express. Obiectul seamana cu un cerc mare si unul mai mic in...