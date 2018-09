Care este secretul unei căsătorii reușite. Ce spune cuplul căsătorit de 80 de ani

Japonezul Masao Matsumoto, in varsta de 108 ani, si sotia sa Miyako, cu opt ani mai „tanara”, sunt cel mai in varsta cuplu casatorit din lume. Batranii s-au casatorit in luna octombrie a anului 1937 si de peste 80 de ani au un mariaj fericit. Masao marturiseste ca secretul consta in rabdarea sotiei sale. „Sunt atat de fericita! Casatoria noastra se datoreaza cu adevarat rabdarii mele”, a declarat cu ochii in lacrimi Miyako, la inmanarea certificatului acordat de Guinness World Records, scrie Rador.

Familia Matsumoto nu au avut o nunta in adevaratul sens al cuvantului, deoarece Masao a fost trimis pe front, insa acest lucru nu i-a impiedicat sa formeze o familie mare, cu 25 de stranepoti. In prezent, cei doi locuiesc intr-un azil de batrani, insa copiii lor vin sa-i viziteze foarte des. Recordul anterior pentru cel mai in varsta cuplu casatorit din lume a fost detinut de norvegienii Karl si Gurdren Dolven, a caror varsta adunata era de 210 ani, o luna si 34 de zile, cand Gurdrun a incetat din viata in anul 2004.