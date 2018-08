Ce inseamna cand intra o vrabie in casa

Exista numeroase semne care anunta fericire sau ghinion pentru cei care le-au observat. Dar sunt semne care indica si rau si bun in acelasi timp.

Ati descoperit brusc in casa o vrabiuta? Asteptati-va la schimbari in viata.Daca pasarea a intrat chiar sub ochii dumneavoastra, nu e bine. Este un avertisment direct ca naivitatea de care ati dat dovada in anumite chestiuni v-ar putea aduce o mare suparare. Dar, daca va corectati atitudinea la timp, sunt sanse sa evitati necazurile.

Daca vrabia a patruns in casa prin horn, e nenorocire. Poate insemna boala, una foarte grea. Prin urmare, mergeti regulat la medic pentru analize si consultatii. Din fericire, hornurile au devenit tot mai rare.

O vrabie care ciripeste fara intrerupere anunta vesti bune. Dar numai daca reusiti sa alungati repede pasarea, fara sa o speriati. Destul de greu, avand in vedere ca vrabiile sunt nervoase si sperioase. Oricum, trebuie sa o dati afara din casa. Iar cea mai buna solutie este sa presarati cateva seminte mirositoare langa usa sau fereastra.