Fanteziile sexuale şi ce spun acestea despre noi

Toţi avem fantezii, fie că visaezi cu ochii deschişi că te afli pe o insulă tropicală, fie că visezi că-i spui şefului exact ceea ce crezi despre el. Fanteziile reprezintă un mod de a ne elibera de stres şi chiar o inspiraţie pentru a face schimbări pozitive în viaţa noastră, potrivit CNN.

Fanteziile sexuale nu sunt cu nimic diferite – şi pot spune ceva despre personalitatea ta. Bineînţeles, scopul lor principal este să contribuie la excitarea sexuală, însă tipurile de aventuri sexuale pe care ţi le imaginezi pot spune o mulţime de lucruri despre modul în care te vezi şi despre modul în care percepi lumea din jurul tău.

Pentru a învăţa mai multe despre fanteziile americanilor, Justin Lehmiller, un psiholog şi cercetător de la Institutul Kinsey, a condus cel mai mare studiu pe această temă. Acesta a întrebat peste 4.000 de americani, cu vârste între 18 şi 87 de ani, dintr-un spectru mare de ocupaţii, cu diferite identităţi de gen şi sex, diferite convingeri şi religii, despre fanteziile lor sexuale.

Rezultatele au fost publicate în cartea sa, “Tell me what you want: The science of sexual desire and how it can help you improve your sex life”, oferă o mulţime de lămuriri despre gândurile sexuale pe care toţi le avem.

CNN a ales unele dintre cele mai interesante descoperiri din cartea sa:

Suntem mult mai asemănători decât credem

Deşi fiecare fantezie e unică, Lehmiller a descoperit că toate se învârt în jurul a trei categorii: sexul în grup, sadomasochism şi aventură. În aceste clasificări, sexul în trei, dorinţa de a fi dominat şi dorinţa de a încerca noi poziţii şi de a face sex în noi locuri au fost cele mai populare fantezii.

În mod surprinzător, fanteziile bărbaţiilor şi femeilor sunt mult mai asemănătoare decât am crede. “Am descoperit că oamenii tind să stereotipizeze multe fantezii ca fiind masculine, precum sexul în trei, sau femenine, precum a fi împlinit emoţional.”, a spus Lehmiller.

Totuşi, există şi diferenţe. Acesta a descoperit că femeile sunt mult mai predispuse decât bărbaţii la fantezii cu persoane de acelaşi sex sau de a avea dorinţa de a fi dominate.

Vedeta spectacolului ar putea să te surprindă

“Rezultatele mele sugerează că persoana care are cele mai multe şanse să apară în fanteziile tale sexuale este – fie că crezi sau nu – partenerul tău”, a spus Lehmiller. Oamenii au fantezii sexuale cu celebrităţi sau staruri porno mult mai puţin decât au cu partenerii lor. Acest lucru se întâmplă pentru că fanteziile noastre reprezintă o nevoie emoţională, precum iubirea, dorinţa şi competenţa sexuală. Este greu să întâlneşti aceste nevoi într-un om pe care nu l-ai întâlnit niciodată.

Personalitatea ta îţi poate dicta fanteziile

“Dincolo de orice, fanteziile noastre par să reflecte cine suntem şi sunt menite să ne întâlnească nevoile unice psihologice”, a explicat Lehmiller. De exemplu, oamenii care sunt mai extrovertiţi tind să aibă fantezii despre sexul în grup. Acest lucru are sens, pentru că e clar că le place să întâlnească persoane noi.

Oamenii cărora le pasă foarte mult de starea de bine a celorlalţi tind să aibă mai puţine fantezii despre sadomasochism, infidelitate şi sex lipsit de sentimente.

Dacă eşti orientat spre detaliu în viaţa de zi cu zi, Lehmiller spune că acorzi multă atenţie diferitelor lucruri, precum locul unde are loc sexul.

De la fantezie la realitate?

Ar trebui să discuţi cu partenerul despre fanteziile pe care le ai? Depinde. Cu siguranţă, discutatul liber despre fanteziile sexuale pe care le aveţi vă poate apropia şi poate pipera lucrurile în dormitor. Lehmiller recomandă să începeţi prin a vorbi de fanteziile mai puţin aventuroase şi încet, încet să evoluaţi.