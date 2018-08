FOTO Un american s-a casatorit cu iubitul sau din carton

Michael Schneider este artist si s-a casatorit cu prietenul sau, pe care l-a confectionat din cutii pentru vin, informeaza Oregon Live.

Michael a devenit cunoscut in februarie, cand a postat pe Instagram fotografia cu iubitul lui din carton pe nume Frantz. "Nu am avut un partener de viaa, asa ca am facut unul din cutii penru vin", a comentat el fotografia, unde "cuplul" pregateste niste paste.

De atunci, Schneider a publicat regulat imagini cu Franz: impreuna pe bicicleta, la cinematograf, prin magazine, chiar si la sala de sport. Uneori, iubitul de carton tragea cu ochiul spre ceilalti, alteori se uita prin telefonul artistului.

"Cred ca suntem pregatiti de nunta, dar nu am discutat inca detaliile. Urmatorul pas este prezentarea lui parintilor mei. Sunt convins ca mama il v-a indragi imediat. Cu tata am dubii", a declarat Michael dupa logodna.

Potrivit afirmatiilor sale, va fi o ceremonie modesta, pentru prieteni si apropiat, dar sunt invitati toti cei care au emotii pentru relatia lor. La nunta, Michael intentioneaza sa organizeze o strangere de fonduri in favoarea Asociatiei americane de protectie a libertatilor civile".

Schneider afirma ca este un proiect artistic, cel mai interesant aspect fiind reactia publicului: "Unii califica fotografiile drept haioase, altii - absurde sau un simbol al singuratatii. Toti au dreptate in felul lor".