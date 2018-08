Magia cifrei 8: Cum atragi norocul in ziua de 8.08.2018

In numerologie, fiecare cifra are o anumita insemnatate. Astfel, opt presupune ambiție, energie, determinare, pofta de munca, anumite obsesii legate de propria persoana, cinism, dispreț fata de alții, îngăduință, voință, lăcomie și alte asemenea trasaturi.

Mai pe scurt, imaginati-va un sef important care a ajuns unde a ajuns cu propriile forte. Este, ca sa spunem asa, intruchiparea clasica a cifrei 8, cu toate partile ei bune si cu neajunsuri.

Trei de opt este foarte bine, dar cinci este si mai bine. De aceea, pentru a atrage noroc in afaceri si pentru a reusi in tot ceea ce v-ati propus astazi 8.08.2018, nu trebuie sa actionati oricand, ci la ora 18 si 18 minute. Pentru ca trei cifre de 1 in combinatie cu cinci de opt nu numai ca va intari efectul, dar il va amplifica.

In numerologie, cifra 1 inseamna, printre altee, independenta, stapanire de sine, curaj si o oarecare doza de tupeu. Calitati minunate pentru cei care s-au decis sa-si schimbe radical viata. In plus, sunt foarte ridicate sansele de a obtine bunastare financiara. Nu, nu vor fi bani usor castigati, ci o rasplata consistenta pentru activitate.

Acelasi lucru si in viata personala. Nu sperati ca va fi simplu, dar cu rabdare, perseverenta, moderatie si optimism, veti reusi sa frangeti chia si cele mai negative tendinte, atragand atentia celor pe care ii considerati demni. Esential, nu fiti obraznici.