VIDEO La New York, 20.000 de albine au atacat o taraba cu hotdogi

Zeci de oameni au urmarit amuzati cum un ofiter al politiei din New York, devenit pentru cateva ore apicultor, aduna albine de pe umbrela care acopera o taraba ambulanta cu hotdogi. Potrivit The Guardian, activitatea institutiilor din zona s-a oprit din cauza curiozitatii angajatilor.

Un spectacol pe care nu il vezi in fiecare zi, mai ales la New York. Potrivit estamarilor, taraba a fost "luata cu asalt" de aproximativ 20.000 de albine. Cum au ajuns insectele acolo? DIn neglijenata vreunui proprietar de stupi. Pentru ca, in cartierul respectiv, sunt cativa crescatori de albine.

Chemata sa rezolve situatia, politia a oprit circulatia in zona, undeva la sud de Times-square. Atacul albinelor, care a durat aproximativ o ora a fost transmis in direct de Reuters: taraba se oprise chiar langa sediul din New York al agentiei de presa. Insectele au acoperit, practic, toata umbrela tarabei, formand un strat gros si zumzanitor.

Iar cand un ofiter se politie, imbracat intr-o jacheta alba, cu manusi de cauciuc groase si cu palarie pe ca, a inceput sa adune albinele cu un aspirator, spectacolul a devenit si mai interesant. Intreaga operatiune a durat mai mult de trei ore. Intrebat daca mai este vreun pericol, un politist a raspuns, aratand spre colegul lui: "Le aduna, deci nu vor mai fi probleme!".

Albine