VIDEO. Competiţie de genul "Hunger Games" între utilizatorii Tinder pentru o întâlnire

Bun venit în timpurile moderne şi priveşte spre modul în care oamenii interacţionează. Toate aplicaţiile pentru întâlniri oferite de tehnologie au condus la un adevărat proces prin care elimini şi selectezi potenţialii parteneri de relaţie.

Mulţumită unor aplicaţii precum Tinder, întâlnirile în 2018 au devenit ocazia ca cei care sunt singuri să spună sau să facă orice pentru a-şi găsi perechea. Tinder, în mod deosebit, a dat naştere unor poveşti drăguţe, dar şi unora oribile.

Unilad a scris despre planul diabolic al unei tinere care dorea să-şi găsească sufletul pereche prin intermediul aplicaţiei Tinder, astfel aceasta a contactat mai mulţi bărbaţi care să o scoată la o întâlnire. Incidentul scoate la iveală modul în care tehnologia şi aplicaţiile pentru întâlniri au schimbat modul în care relaţiile dintre oameni au început să fie percepute.

Tânăra Natasha Aponte a planificat totul timp de o lună, astfel că a reuşit să-i strângă la un loc pe toţi cei cu care a părut că se potriveşte prin intermediul aplicaţiei pentru întâlniri şi i-a pus să fie într-o competiţie unii cu alţii. Premiul? O întâlnire cu Natasha.

Natasha a folosit Tinder pentru a păcăli zeci de bărbaţi să se întâlnească cu ea la Union Square, New York, sub pretextul că vor merge la o întâlnire, însă când au ajuns, aceştia au descoperit că sunt nevoiţi să concureze unii cu alţii, de parcă ar fi fost în Hunger Games.

Planul Natashei a fost scos la iveală de un bărbat, Misha, care a dezvăluit pe Twitter tot incidentul prin care a trecut. Misha a început să vorbească cu Natasha pe Tinder “în urmă cu câteva săptămâni”. Au început să îşi trimită mesaje, ulterior şi-au oferit numerele de telefon, după cum o spune procedura întâlnirilor din 2018.

După mai multe mesaje schimbate, Natasha i-a spus lui Misha că este ocupată cu munca şi că îl va contacta ea când va avea mai mult timp liber pentru a se întâlni. După două săptămâni, Natasha l-a contactat şi i-a spus să se întâlnească în Union Square, unde “un prieten” urma să fie DJ.

Ajuns acolo, Misha a descoperit că mai mulţi bărbaţi aşteptau pe cineva şi a început să simtă că ceva nu esteîn regulă. În cele din urmă, Misha a văzut-o pe Natasha cum se îndreaptă spre scenă însoţită de două gărzi de corp.

Natasha a urcat pe scenă, a luat microfonul şi a spus că unul dintre ei va avea şansa să iasă la o întâlnire cu ea, urmând un discurs de tipul “Hunger Games”. Potrivit lui Misha, bărbaţii au rămas şi au răspuns provocărilor lansate de Natasha.

I am about to tell you an epic tale about subterfuge, dating in the 21st century and the fall of human civilization. This actually happened to me and it could happen to you too. Get some popcorn. *Thread* — миша (@bvdhai) August 19, 2018

So a few weeks ago I was on the Tinder machine shopping my soul around and I match with a very attractive young lady. No bio. Fairly innocuous. — миша (@bvdhai) August 19, 2018

I text her n we make small talk abt work for a bit then she goes, "actually, I have this huge presentation Im workin on for my job, would you be offended if I got back to you in like a week or two when Ive got more free time? Youre cute and I want to meet you Im just too busy rn" — миша (@bvdhai) August 19, 2018

She says "thank you, I was worried you would think I was trying to blow you off haha but for sure I'll text you in like a week, I'm excited" in my head I'm like sssssssuuuuurrrreeee I respond "" — миша (@bvdhai) August 19, 2018

Then yesterday I get a text "HEY IM FINALLY FREE LMAO... my friend is DJing near Union square around 6 tomorrow I was wondering if you wanted to go for a bit then we could go get drinks after and see what happens" — миша (@bvdhai) August 19, 2018

I say sure thing, looking forward to it. This morning she texts me at 9 am "hey it's gonna rain today but I think it should clear up in time for our date" I'm like cool, I'll be there — миша (@bvdhai) August 19, 2018

I make my way to Union Square. Eat a hot dog and look over by this open lot by 17th Ave and there is a stage and a DJ and about 100 ppl and cameras and shit and I think well this is some random ass Manhattan shit. — миша (@bvdhai) August 19, 2018

Eventually I see a girl moving towards backstage with two enormous bodyguards in sunglasses and realise it's her and I'm thinking WHAT THINE FUCKETH IS GOING ON — миша (@bvdhai) August 19, 2018

I immediately think I'm too fucking old for this shit. — миша (@bvdhai) August 19, 2018

She then says so I know all of you here are on tinder and I'm like — миша (@bvdhai) August 19, 2018

ALL THE DUDES THERE SHE FOUND ON TINDER AND TEXTED THEM THE SAME SHIT — миша (@bvdhai) August 19, 2018