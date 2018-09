VIDEO - Un aristocrat britanic, celebru pentru exentricitățile sale, își caută soție. Ce cere și ce oferă

Sir Benjamin Slade, un nobil milionar în vârstă de 72 de ani, are o listă completă cu cerințele pe care le are pentru viitoarea sa soție.

Lista este una destul de lungă și printre altele aceasta prevede că femeia trebuie să aibă licență de port arma, de pilot de elicopter, carnet de conducere, să se priceapă la arme, să fie capabilă să gestioneze două castele, un domeniu de vânătoare, să aibă cunoștințe de contabilitate și drept și să îi poată oferi doi copii de preferință băieți, care să devină moștenitorii săi.

Britanicul spune că nu are pretenții ca femeia să întrețină relații fizice cu el, că nu îl deranjează dacă aceasta ar fi chiar lesbiană.

Septuagenarul a mai declarat că are nevoie de moștenitori băieți dar dacă vor fi fete se va mulțumi și cu ele.

Slade a mai spus că este dispus să plătească femeii anual 50.000 de lire sterline, și va acorda o mașină și bonusuri pentru vacanțe.

It’s safe to say Sir Benjamin Slade has high standards! But is a helicopter licence and the ability to run two castles high on your list of priorities for a potential partner? pic.twitter.com/t5SzbD46Yx