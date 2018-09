VIDEO - Un bunic de 84 de ani a pus pe fugă o bandă de hoți înarmați

Un străbunic din Irlanda este aclamat de consătenii săi după ce a oprit o bandă de hoți să jefuiască o agenție de pariuri din Glanmire.

Scenele incredibile au fost înregistrate de camerele de supraveghere. În imagini se vede cum Denis O’Connor, în vârstă de 84 de ani, se luptă cu mâinile goale în timp ce banda de infractori era înarmată cu ciocane și o pușcă.

Doi dintre hoți, care erau înarmați cu ciocane, au sărit peste tejghea, în timp ce un al treilea a îndreptat arma spre doi clienți, dintre care unul era chiar Denis O’Connor.

Denis O’Connor reușește în mod abil să se strecoare în spatele tejghelei și reușește să îl pună pe fugă pe unul din hoți după care ia un scaun și izbutește să-l gonească pe cel care era înarmat cu o pușcă. Al treilea se vede cum se luptă cu unul din vânzători dar cedează iar bătrânul îl fugărește și pe acesta.

_______________________________________________

Look at this auld lad. Say he was hard as nails in his day! Not a bother to him getting involved pic.twitter.com/HvxLOZ0SCI