Cinci zodii care nu răspund niciodată la mesaje

Astăzi mesajele trimise de pe smartphone reprezintă un mijloc tot mai des folosit pentru a comunica unii cu alții, motiv pentru care așteptăm de multe ori cu nerăbdare ca celălalt să ne răspundă, iar atunci când nu se întâmplă trecem printr-o multitudine de stări neplăcute. De cele mai multe ori ne întrebăm dacă am scris noi ceva aiurea și am supărat sau poate persoana respectivă a pierdut telefonul ori i s-a întâmplat ceva. De multe ori, atunci când nu primim răspuns considerăm asta o lipsă de respect și credem că relația s-a terminat.

Așa încât, dacă ești prieten cu persoane aflate în zodii care nu răspund la mesaje, asta poate fi o provocare pentru tine, după cum arată yourtango.com. Lipsa de răspuns la mesaj poate fi însă și semnul unui comportament pasiv-agresiv întrucât celălalt speră că astfel îl vei lăsa în pace, fără să mai depună efortul de a-ți oferi explicații.

Vărsător

Vărsătorul nu răspunde prea repede la mesaje pentru că, în general, este prins în tot felul de proiecte ori activități importante. Asta îl face fie să nu-l vadă, fie să uite de el. Apoi, dacă trece prea mult timp i se pare aiurea să mai facă ceva. Dacă totuși ai o urgență poți să-i mai scrii o dată, ori sună-l. Un alt motiv pentru care nu dau un semn este și faptul că se poate afla undeva în natură și nu are rețea wi-fi.

Taur

Taurul este extraordinar dar poate fi leneș. Îi place să fie deconectat de tumultul vieții și, uneori, chiar să răspundă la un mesaj presupune prea mult efort. Asta nu înseamnă lipsă de respect, doar că mesajul tău nu este suficient de interesant pentru el. Dacă dorești să iei legătura cu un taur, mai bine mergi să te întâlnești cu el. Îl găsești într-un restaurant cu un pahar de vin bun în față și o prăjitură delicioasă.

Berbec

Vorbești serios ? Berbecul are deja o mulțime de lucruri programate și urgente, acum vrei să răspundă și mesajelor tale ? Ești conștient că o zi are doar 24 de ore ? Dacă nu este ceva important, nu ai nicio șansă să te ia în seamă. S-ar putea să te pună pe listă dar cu siguranță nu vei fi pe primul loc. Berbecul este prea ocupat pentru a-ți oferi sfaturi ori a se preocupa și de tine. Este deja aglomerat și nu are timp să-ți răspundă la mesaje, așa că cel mai bine este să îți rezolvi singur problemele.

Fecioară

Fecioara nu-și petrece timpul cu mesajele. Ea nu vrea ca cineva să creadă că n-are altceva de făcut decât să aștepte ca cineva să-i scrie. Nu răspunde pentru că nu dorește să încurajeze pe nimeni să ia legătura cu ea, astfel încât trimite mesaj doar dacă este absolut necesar. Dar dacă este o urgență de ce nu o suni ?

Balanță

Balanța vrea să răspundă la mesaje dar nu reușește. Se gândește să scrie ceva inteligent și distractiv dar pentru că ridică ștacheta atât de sus lucrurile se complică. Așa încât, dacă nu are ceva amuzant de spus, mai bine nu spune nimic. Balanța nu vrea să trimită texte plictisitoare și când găsește ceva interesant de scris este prea târziu pentru a mai răspunde fără să pară ciudat.