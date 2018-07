Horoscop 1 august 2018. Taurii vor suferi din dragoste. Scorpionii vor munci pana la epuizare

Horoscop zilnic 1 august. Afla ce ti-au harazit astrele pentru ziua de miercuri.

Horoscop 1 august Leu. Priveste cu maxima obiectivitate la tine, la cel care esti, cu bune si cu rele, si descopera-ti erorile. Nu esti intotdeauna cel mai corect, cel mai bun, cel mai curat, si trebuie sa recunosti de unul singur asta, inainte de a veni altcineva sa te descrie in cuvinte dezonorante. Daca te simti cu musca pe caciula pentru un gest cu care nu te mandresti, ai acum sansa de a privi lucid la faptele tale ca sa le repari de urgenta. Spune mersi ca nu apar deja sanctiunile, ci doar ti se da minunata sansa de a lipi ce oalele sparte, de a spala pata lasata, de a-ti recupera imaginea pe care o meriti. Grabeste-te, si accepta-ti propriile erori: fii deci cinstit cu tine insuti!

Horoscop 1 august Fecioara. Ai grija la tonul pe care il folosesti azi, mai ales fata de cei dragi, din familie. Chiar daca cineva din casa se intoarce nervos dupa o zi agitata, fii tu balsamul de care are nevoie pentru a se detasa de toate motivele sale de iritare. familia este spatiul ideal care aduna toate energiile pozitive ca sa va impartasiti unii altora tot ce s-a intamplat frumos peste zi. Incearca si tu, si ceilalti, sa lasati la usa motivele de enervare cu care v-ati confruntat, astfel incat atmosfera de acasa sa fie luminoasa, armonioasa, calda! Iti face bine prezenta celor dragi, iar tu, la randu-ti, aduci bucurie pe chipul acestora.

Horoscop 1 august Balanta. Inarmeaza-te cu tot arsenalul tau de energie si de resurse, pentru ca esti pe cale sa intri intr-o adevarata competitie de idei si de forte pentru a obtine ceea ce iti doresti. Merita efortul, merita sa tragi tare, chiar si peste puterile tale, daca asa ti se pare, deoarece la final te asteapta rasplata maxima pentru tot ceea ce ai investit. Nu trebuie sa te temi nici de competitorii tai, nici de armele la care vor apela rivalii tai, pentru ca, de departe, tu ai un as excelent in maneca pe care vei sti sa-l scoti la lumina la momentul oportun pentru lovitura de gratie. Totul va iesi exact asa cum iti programezi tu in minte acum, deci materializeaza-ti gandurile!

Horoscop 1 august Scorpion. Nu te lasi pana nu termini complet ce ai inceput, de aceea tragi tare, chiar daca efortul suplimentar ar duce la epuizare. Insisti sa finalizezi azi un proiect la care muncesti de ceva vreme. Simti ca esti pe ultima suta de metri si nu te poti opri din elan pana ce nu pui punctul final. Vrei sa te eliberezi de o sarcina pentru ca de maine trebuie sa te concentrezi la altceva si nu ai putea porni pe o cale noua ducand dupa tine restante nerezolvate. Fa tot posibilul sa termini acum.

Horoscop 1 august Sagetator. Trebuie sa iti organizezi foarte bine timpul, pentru ca ai un program foarte incarcat de tot felul de sarcini marunte. Aparent, sunt neimportante, sunt fleacuri care nu merita prea multa atentie, dar pentru ca a sosit si vremea lor, trebuie sa te dedici lor cu prioritate. In momentul cand le vei duce pe toate la indeplinire, vei vedea ca agenda ta se aeriseste dintr-o data, pentru ca ai resit sa stergi de pe lista o multime de lucruri minore. Nu iti dai seama de greutatea lor pana ce nu te eliberezi de ele.

Horoscop 1 august Capricorn. Daca pleci la drum, e posibil sa nu-ti mearga toate conform planificarii de acasa, dar fii sigur ca vei gasi de fiecare data alternative astfel incat sa-ti atingi scopurile. Ceva se schimba pe parcurs: mijloacele de transport, compania, orele de plecare, destinatia chiar, oferindu-ti-se altceva in loc. Nu e chiar ceea ce ai dorit la plecare, dar tot e ceva si te vei adapta situatiei din mers. Poate nici nu e o calatorie de placere, nici una dorita de tine in acest moment, pentru ca ai fi avut alte treburi in acelasi timp, dar totusi pleci la drum, pentru ca e o deplasare obligatorie.

Horoscop 1 august Varsator. Lipsa mijloacelor materiale de a-ti indeplini un scop te obliga sa reduci ritmul de inaintare pentru ca, momentan, nu ai cum sa duci la indeplinire ce ti-ai propus. Poate depinde de un document pe care nu-l detii inca, de o suma de bani care nu apare sau de un ajutor concret oferit de un prieten la care inca nu ai acces, fiind plecat in alta localitate. Trebuie sa stai pe loc si sa astepti ca lucrurile sa revina la normal, iar aceasta asteptare poate avea si efecte benefice: intre timp mai poti aduna unele informatii utile.

Horoscop 1 august Pesti. Singur nu stii cum sa iesi din situatia in care te afli, de aceea ai avea nevoie de o parere din afara, de la o persoana impartiala. Gasesti un astfel de prieten caruia i te poti confesa iar ideile pe care ti le ofera sunt demne de incredere si merita puse in aplicare. Trebuie sa recunosti ca nu le stii tu chiar pe toate, dar in astfel de momente iti dai seama cat de important e sa ai prieteni si cunostinte care iti pot impartasi din experienta lor. Daca urmezi sfatul unuia dintre ei, ajungi la liman si ii esti recunoscator.

Horoscop 1 august Berbec. Ideile pe care le prezinti celor din fata ta sunt imediat acceptate de cei care te asculta, pentru ca vii cu argumente logice, cu explicatii detaliate, si toata lumea intelege exact ce vrei sa spui. Foloseste-te de atuurile tale din domeniul comunicarii si pune-ti in valoare inteligenta, pentru ca de acolo, din mintea ta, vin azi cele mai bune solutii de care au si altii nevoie. Propunerile pe care le expui, caile pe care pe propui sunt imbratisate cu incredere de cei care iti sunt alaturi, pentru ca ei nu gasesc, momentan, alte solutii. Exprima-ti punctul de vedere cu vehementa si incredere, pentru ca ai cu ce te lauda!

Horoscop 1 august Taur. Visele tale romantice zboara departe, catre formarea unei familii, catre o nunta, si cand vezi ca si partenerul participa la visele tale, devii tot mai optimist ca ele vor deveni realitate. Va alimentati unul altuia visele cele mai frumoase, pentru ca iubirea voastra e puternica si sperati si mai mult de la viitorul vostru comun. Vorbiti despre o locuinta noua, despre un copil, despre un tel maret care va implineste pe amandoi in egala masura. Daca abia azi cunosti pe cineva, sperantele tale cresc peste noapte, pentru ca ceva in adancul inimii spune ca acesta ar putea fi alesul!

Horoscop 1 august Gemeni. Primesti un surplus de energie de la o persoana care emana un optimism covarsitor. Desi tu poate nu esti la fel de entuziast ca cel din fata ta, reusesti totusi sa te molipsesti de la el si sa i te alaturi in scopul pe care si l-a propus. Degaja atata energie pozitiva, incat nu-i poti rezista si incepi sa gandesti si tu la fel de optimist rezultatele spre care te indrepti. El investeste mult si in tine, pentru ca vede ca ai unele retineri si, ca sa te convinga sa-l urmezi, mai intai iti alimenteaza tie visele, sperantele, orgoliile, tot ce ai nevoie ca sa participi alaturi de el la succesul final.

Horoscop 1 august Rac. Tot stai si analizezi la rece o situatie din care simti ca ai avut de suferit, dar nu mai are rost sa tot duci dupa tine procesele de constiinta. Momentul ar fi mai bun pentru iertare si uitare, inchizand acel capitol pentru totdeauna, dar inima ta face ce face si iar isi aduce aminte de ceea ce ai patimit candva. Fa acest efort sa treci peste toate fara resentimente, deci incearca sa te debarasezi de emotiile negative. Ce a fost a fost, profita de sansa de a ierta pentru ca iertarea se va dovedi a fi eliberatoare in situatia de fata. A sta sa tot invarti pe toate partile acelasi punct critic nu e deloc benefic linistirii tale interioare, ci te chinui singur fara rost. Uita, gata!

Horoscop oferit de acvaria.com