Horoscop 1 iulie. Balantele primesc vesti care ii intristeaza

Horoscop 1 iulie. Afla ce ti-au harazit astrele pentru ziua de duminica.

Horoscop 1 iulie BERBEC - Familia este sursa ta principala de energie si, de dragul lor, faci mai mult decat credeai ca esti capabil. Te incarci de energia lor, primesti de la ei semne de afectiune si de incredere care te stimuleaza la maximum, si nu poti sta pe loc pana nu duci la capat misiunea pe care ti-ai sumat-o pentru binele tuturor. Le-ai promis candva ceva si acum ai sansa sa duci la indeplinire acel vis, si cand vezi cat de multe asteapta ei de la tine, capeti parca si mai multa ambitie. Si tu ai fost candva cel mai important sustinator al jumatatii tale, iar acum el e cel care face aceleasi lucru pentru tine: hei rup!



Horoscop 1 iulie TAUR - Te indoiesti ca lucrurile bune care au loc azi iti sunt dedicate si risti sa dai cu piciorul la un mare noroc. Suspiciunea nu e buna, deci incearca sa-ti recapeti, pe cat posibil, increderea in lume, in tine insuti, in noroc, chiar daca esti tentat sa spui ca tie iti merg toate prost. Nu e deloc asa iar evenimentul care urmeaza sa se intample ti-ar putea schimba complet parerea despre cat de norocos esti, dar totul depinde de atitudinea ta in fata sansei! Daca tu insuti o refuzi, nimeni nu ti-o ofera cu de-a sila. Primeste tu norocul cu inima deschisa: e pentru tine!



Horoscop 1 iulie GEMENI - Priveste la oameni, indiferent care le este rolul in viata ta, si accepta-i asa cum sunt! Nu pretinde ca ceilalti sa-ti semene, nu te astepta ca lumea sa se schimbe doar pentru a fi pe placul tau, ci asa cum si tu esti diferit de alte cateva miliarde de oameni de pe pamant, la fel sunt si cei care iti trec astazi prin cale. Ia-i asa cum sunt, cu bune si rele, fara sa-i judeci si fara sa incerci sa-i slefuiesti si sa-i remodelezi. Pune-te in pielea lor pentru o clipa: ti-ar placea ca cineva sa te transforme in ceea ce nu esti? Nu, deci fa si tu la fel cu ceilalti. Mai ales cel mai drag om al sufleului tau trebuie sa fie luat ca atare, fara sa te straduiesti sa-l recladesti dupa propriile vise. accepta varietatea si mai ales unicitatea oamenilor. Si tu esti unic in felul tau!



Horoscop 1 iulie RAC - Desi ai fi tentat sa spui ca nimic nu se mai misca si esti prins intr-un punct mort, probabil nu vezi toate semnele pozitive care ti se lasa in cale ta. Tu esti una din zodiile care stie sa inteleaga semnele, coincidentele, asa zisele intamplari, dar care, de fapt, nu sunt deloc intamplatoare, deci de ce nu le vezi si pe cele care iti arata iesirea din acest impas? Fa putina liniste in mintea ta, pentru ca acolo e o voce secreta care iti atrage atentia asupra unei directii, iti insufla o anumita atitudine, iti inspira o idee salvatoare, dar nu le poti descoperi cat timp esti nervos, agitat, stresat, prins in iuresul unor evenimente negative. Detaseaza-te si observa semnele: sunt suficiente!



Horoscop 1 iulie LEU - Nu te lasa coplesit de o situatie de moment care nu se ridica la nivelul asteptarilor tale. Dezamagirea trece imediat daca stai concentrat la ceea ce va veni, pentru ca perspectivele par mult mai promitatoare decat ceea ce traiesti in prezent. Nu suferi pentru micile nemultumiri de moment, ci gandeste ca totul se va rezolva curand si ca te indrepti spre ceva foarte bun. Un dram de optimism, daca ai avea, ai depasi cu succes un blocaj minor, dar pe care ai tendinta de a-l agrava din cauza atentiei prea mari la detalii negative.



Horoscop 1 iulie FECIOARA - Tot ce-i frumos se si termina la un moment dat: si povestile de iubire, si vacanta, si zilele senine. Ramane un gol in inima ta si o vreme te vei alimenta din amintirile frumoase care sunt acum de domeniul trecutului. Nu mai poti reinvia nimic din acele timpuri, gata, este un capitol inchis catre care te vei intoarce de multe ori cu un dram de nostalgie li regret, dar macar poti fi multumit ca ai avut norocul sa traiesti aceste emotii minunate. Poate le vei mai trai si altadata, dar nu neaparat legandu-le de aceeasi sursa: si altceva te poate face fericit, deci nu te crampona de trecut cu atata forta.



Horoscop 1 iulie BALANTA - Primesti niste informatii care te intristeaza, pentru ca afli secrete neplacute despre persoane despre care aveai o cu totul alta parere. Te ingrijoreaza ce auzi, dar inainte de a da crezare, incearca sa afli si din alte surse daca e adevarat, ca nu cumva sa fie doar zvonuri, barfe sau rautati din partea celor care nu te au la suflet. Daca te iei dupa cele auzite, ai putea avea parte de o zi proasta, or forta de a depasi acest moment sensibil e in tine. Prefa-te ca nici nu ai auzit aceste vesti proaste si lupta cu emotia negativa care-ti da tarcoale. In fond, nu te priveste personal ceea ce ajunge azi la urechile tale!



Horoscop 1 iulie SCORPION - Te paste un regret profund pentru felul cum s-a terminat o situatie, pentru ca ai fi putut interveni mai repede si poate ai fi salvat ceva. E o solutie de compromis, e prea tarziu sa mai schimbi ceva si e normal sa consideri acest moment drept o mare dezamagire. Nici nu ai curaj sa spui altora ce s-a intamplat, pentru ca e un punct sensibil si rusinos pe care vei incerca mult timp sa-l repari. Nu te crampona de un esec firesc, prin care au trecut si altii, ci vezi ce ai de invatat din toate acestea!

Horoscop 1 iulie SAGETATOR - Nu te grabi, mergi lent catre scopurile tale, pentru ca mai ai inca de mers pana acolo unde ti-ai propus. Primesti suficiente garantii ca esti pe drumul cel bun si merita sa continui, oricat va mai dura pana ajungi acolo unde visezi. Daca mai atragi de partea ta si alte persoane cu interese similare si v-ati uni fortele in acelasi sens, roadele ar fi excelente. Ai rabdare, pentru ca vei fi mai mult decat multumit de ceea ce te asteapta la capat, doar ca mai ai inca de muncit pana acolo!



Horoscop 1 iulie CAPRICORN - Ai nevoie de putina liniste, pentru ca sufletul tau e incarcat de emotii care nu-ti fac deloc bine. Detaseaza-te de toate, ofera-ti o zi complet libera de orice si ocupa-te de ceea ce-ti bucura inima. Somn, muzica de relaxare, cateva ore de SPA, orice consideri ca iti umple bateriile merita pus azi in capul listei de sarcini, pentru ca vor restabili nivelul tau optim de energie. Nu trebuie sa faci nimic din ceea ce iti provoaca stari negative ce teama, de stres, de oboseala fizica sau psihica, deci adu-ti aminte, pentru cateva ore, de tot ce doreste sufletul tau si ofera-i cu generozitate!



Horoscop 1 iulie VARSATOR - Dorul de cei dragi devine din ce in ce mai puternic incat ai fi in stare sa urci in primul tren si sa ajungi acolo unde inima te cheama. Vestile care sosesc de la cei de acelasi sange te stimuleaza, te bucura, te pun pe ganduri, dar intr-un mod pozitiv, pentru ca sunt evenimente care lumineaza familia, care va bucura pe toti, care va fac sa va impartasiti cu mai mult entuziasm, unii altora. nenumaratele motive de bucurie. Se simte chiar aer de sarbatoare care va apropie mai mult unii de altii, inima langa inima, chiar daca va despart kilometri. Schimbarea pe care o decizi astazi va avea efecte benefice asupra tuturor celor care locuiesc in casa ta si care asteapta de la tine solutia optima.



Horoscop 1 iulie PESTI - Ai multe motive de satisfactie, de parca ti s-ar oferi din mai multe directii exact acele lucruri de care are nevoie inima ta. cel mai bine ar fi sa te bucuri cu masura, sa nu te entuziasmezi prea tare, ci sa astepti ca lucrurile sa se aseze pe un teren sigur inainte de a le spune tuturor! Cea mai mare bucurie a zilei e anturajul pozitiv in care te afli, pentru ca ai norocul de a atrage alaturi de tine oameni tonici, veseli, optimisti, care iti ridica si tie moralul. Totusi, undeva in adancul inimii a ramas o farama de prudenta care-ti spune ca ceva ciudat poate sa se mai intample.





