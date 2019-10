Horoscop 1 noiembrie 2019. Cand e in joc adevarul, devii un fervent militant pentru cauza in care crezi

Horoscop Berbec. Se apropie un eveniment care poate deveni un punct de referinta in destin, deci pregateste-te sufleteste! Privesti spre viitor cu un soi de nerabdare si entuziasm, cu elan si chef de actiune, pentru ca ceea ce se prefigureaza la orizont, in fata ochilor tai, suna foarte bine! Implica-te trup si suflet, cu incredere deplina in rezultatele finale, atata doar ca trebuie sa fii constient ca nu vei ajunge repede acolo. Asteapta-te la o evolutie lenta, de lunga durata, dar ai garantii foarte certe ca ceea ce acum visezi sa primesti la destinatie, este posibil, palpabil, nu doar o promisiune.

Horoscop Taur. O vreme, te-ai putut baza pe colaborarea unui prieten, dar brusc, acesta isi retrage ajutorul si pleaca. Poate atat a fost rolul lui in viata ta, poate nu mai are ce oferi sau are interese in alta directie, ca atare trebuie sa te obisnuiesti cu ideea ca nu vei mai avea la cine apela de acum inainte, ci trebuie sa te descurci si singur. Poate ai ajuns la finalul unui proiect colectiv sau de contract de colaborare, dar e posibila si separarea de un prieten sau o persoana care a jucat un rol important in inima ta o perioada, dar de acum fiecare o luati pe alte cai, separate.

Horoscop Gemeni. Cand e in joc adevarul, devii un fervent militant pentru cauza in care crezi, chiar de-ar fi sa-ti urci in cap toata omenirea. Tu ai principiile tale solide, nu te abati de la ele pentru ca le consideri litera de lege pentru tine personal, si vrei ca si altii sa mearga pe acelasi drum drept. Esti atat de corect, incat te erijezi intr-un fel de judecator al celor care gresesc, dar nu cumva exagerezi cu severitatea? Nu ai tu acest drept, de a sanctiona pe unii, chiar daca stii ca merg pe cai gresite. Poti fi un exemplu de corectitudine si legalitate altfel decat prin pedepse sau predici dure. Arata cum sa se comporte prin ceea ce faci tu insuti!

Horoscop Rac. Familia este sursa ta principala de energie si, de dragul lor, faci mai mult decat credeai ca esti capabil. Te incarci de energia lor, primesti de la ei semne de afectiune si de incredere care te stimuleaza la maximum, si nu poti sta pe loc pana nu duci la capat misiunea pe care ti-ai sumat-o pentru binele tuturor. Le-ai promis candva ceva si acum ai sansa sa duci la indeplinire acel vis, si cand vezi cat de multe asteapta ei de la tine, capeti parca si mai multa ambitie. Si tu ai fost candva cel mai important sustinator al jumatatii tale, iar acum el e cel care face aceleasi lucru pentru tine: hei rup!

Horoscop Leu. Cu cat stai si chibzuiesti mai bine situatia in care te afli, fara a te grabi sa dai un raspuns rapid, cu atat cresc sansele de a face cea mai buna alegere. Ar fi bine sa iti iei suficient timp de gandire, de analiza la rece, fara ca nimeni sa te oblige sa te grabesti sa-ti exprimi ultimul cuvant, ca atare fa tot posibilul sa treci in revista problema pe toate planurile, pana ce esti sigur ca nu ai scapat nimic din vedere, la final, vei putea extrage o concluzie sau oferi un raspuns definitiv, dar nu te grabi. Mai pot aparea idei, informatii sau solutii mult mai bune decat cele care ar putea veni la primul impuls, deci e nevoie de timp.

Horoscop Fecioara. Nu crede tot ce ţi se promite azi, mai ales dacă e vorba de câştiguri în bani sau favoruri în avantajul tău, pentru că nu va ieşi chiar aşa cum ţi se spune. Dacă te-ai baza pe aceste promisiuni, te-ai putea implica în tot felul de cheltuieli cu speranţa că vei putea plăti mai târziu, dar când te vei trezi în faţa realităţii, îţi vei da seama cât de credul ai fost. Nu te aventura în nicio cheltuială sau investiţie pe care, momentan, nu o poţi acoperi, nici în rate, nici în împrumuturi neprevăzute, dar nici nu munci pentru alţii cu speranţa că, la final, ţi se va da o sumă de bani frumuşică. E şi iluzie, şi minciună aici!

Horoscop Balanța. Esti inconjurat de multe figuri feminine care au diverse roluri in treburile tale. Exista una care te stimuleaza, te incurajeaza sa te implici mai mult intr-un proiect interesant, pe cand alta, poate cu mai multa experienta de viata sau mai matura, te opreste din elan si iti aduce aminte de chestiuni materiale sau pragmatice pe care nu le ai in cea mai buna ordine si iti cere sa le rezolvi pe acestea mai intai. Ambele vor avea intr-un final un rol important, pentru ca iti vor fi de folos exact asa cum e mai bine pentru tine: una te impinge de la spate, alta te mai trage de maneca.

Horoscop Scorpion. Tu esti decis sa pui punct aici unei actiuni, dar vine un stimulent suficient de puternic ce te obliga sa te mai gandesti inainte de a spune adio. Nu te grabi sa renunti, poate mai exista o cale de iesire din impas, iar solutia poate sosi de la persoane mult mai dinamice si mai optimiste decat tine. Daca motivatia vine, totusi, de undeva, vei reusi sa duci mai departe ce ai inceput, pentru ca acum crezi din nou ca exista o solutie! Nu te opri, chiar daca acum iti lipseste energia si curajul, ci cere ajutorul!

Horoscop Săgetător. Oboseala acumulata in ultima vreme isi spune cuvantul intr-o activitate in care ai nevoie de concentrare, de atentie, de efort fizic. Nu prea dai randament, poate si pentru ca iti lipseste o motivatie, ceva care sa te impinga de la spate, fara sa te tot plangi de una, de alta. Nici anturajul nu prea iti este de folos, de parca ai fi nimerit printre oameni la fel de demoralizati, de extenuati mental sau fizic, de dezinteresati de roadele finale ale acestei munci, si cum nimeni nu reuseste sa scape de aceasta stare de apatie, nici rezultatele nu se ivesc. Fa un efort sa lupti cu plictiseala!

Horoscop Capricorn. Companionii tai sunt cam irascibili si nimic nu le convine, deci inarmeaza-te cu multa rabdare ca sa ii convingi ca ai si tu dreptate. Vin numai cu contra-argumente la parerile tale, se opun cu vehementa si cu un dram de agresivitate, si, cum nici tu nu taci si ai limba ascutita, de la un schimb de idei diferite la o cearta pe cinste nu e nevoie decat de o scanteie. N-ar fi rau sa-i asculti si pe ei inainte de a te ridica pentru ideile tale, pentru ca adevarul ar putea fi undeva la mijloc, dar daca fiecare se incapataneaza doar pe ideea lui, nu se va putea ajunge la un dialog constructiv.

Horoscop Vărsător. Tu iti vezi de treaba cu seriozitate si simt de raspundere, dar nu la fel se poate spune de cei care iti stau alaturi si care fac tot posibilul sa profite de eforturile tale si sa traga, mai apoi, succesul doar pe turta lor. Fii foarte atent cu cine lucrezi sau cui iti oferi azi serviciile, ca nu cumva sa fie vorba de niste profitori mincinosi care se bucura de tot ceea ce faci, iar la final isi asuma ei toate creditele, uitand chiar sa-ti si multumeasca pentru rolul jucat de tine. Mai bine iti urmaresti doar propriile tale scopuri, cu un dram de egoism chiar, pentru ca azi nu merita sa oferi nimic celor care iti tin companie.

Horoscop Pești. Esti un prieten de nadejde care sare imediat in ajutor daca este solicitat. Cineva are nevoie de tine si nu stie cum sa te abordeze, dar tu simti ca nu stie ce e de facut intr-o anumita situatie si incerci, prin exemplu personal, sa-i oferi o solutie. Nu ajunge doar sa-i spui teoretic ce e de facut, ci pui si umorul la rezolvarea acelei probleme, convins ca va intelege mai bine cum sta problema daca ii arati concret cum se rezolva. Esti si un bun prieten, dar si un bun profesor in fata cuiva care chiar are multe de invatat de la tine.

